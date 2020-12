Als ein 60-Jähriger am Donnerstagabend am Busbahnhof zwei Wildpinkler auf ihr unangebrachtes Verhalten ansprach, wurde er von einem der beiden mit einem Schlagring bedroht. Als der Mann die Polizei rief, flüchteten die zwei. Ein 19-Jähriger nach Polizeiangaben in den Bus nach Battweiler, der 20-Jährige zu Fuß in Richtung Kleiner Exe. Dort griff ihn das Ordnungsamt auf, wobei es Gewalt anwenden musste, weil der junge und betrunkene Mann (1,35 Promille) Widerstand leistete. Auf seinen Kumpan wartete in Battweiler bereits die Polizei, die sogleich von dem jungen Mann beleidigt wurde. Den verbotenen Schlagring fanden die Beamten trotzdem. Gegen beide Männer wurde ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet.