Gleich aus zwei Gehegen im Saarbrücker Wildpark nahe der Saar-Universität gibt es in diesen Tagen tierischen Nachwuchs zu vermelden. Am Wochenende hat sich bei der Mufflon-Familie ein neugeborenes Lämmchen eingestellt. Das Junge ist wohlauf und tollt schon emsig mit seinen Artgenossen umher. Mufflons zählen zu den Wildschafen. Ursprünglich hatten sie ihre Heimat auf Korsika und Sardinien. Für die kommenden Tage wird im Saarbrücker Mufflongehege noch weiterer Nachwuchs erwartet. Der hat sich derweil am 16. März bereits bei den Zwergziegen eingefunden: Wie Rathaussprecherin Michaela Kakuk erzählt, sind am Dienstag zwei gesunde Ziegenböckchen zur Welt gekommen. „Einen Tag nach der Geburt begleiteten sie bereits ihre Mutter bei Spaziergängen. Einen großen Teil des Tages verbringen sie allerdings noch mit Schlafen.“