Hinter einem Glascontainer in der Schwalbenstraße wurden in der Nacht zum Sonntag die Überreste von drei erlegten Rehen gefunden. Die Wildtiere wurden augenscheinlich erschossen und erst kurz vor dem Auffinden an der Örtlichkeit abgelegt. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Jagdwilderei wurde eingeleitet. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.