ZWEIBRÜCKEN. Eine irre Flucht mit 220 km/h eines 55-Jährigen in einem schwarzen Mercedes mit offenbar falschen französischen Kennzeichen hielt Mittwochnacht mehrere Streifen der Polizei in Atem. Wie die Polizei berichtet, war der Mann aus der Verbandsgemeinde Pirmasens mit seinem Wagen gegen ein Uhr in der Zweibrücker Innenstadt, Kreuzung Saarlandstraße/Landauer Straße, aufgefallen, drehte vor einer Polizeisperre in der Bleicherstraße um und flüchtete dann über die Steinhauser Straße auf die Autobahn. Mehre Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf. Der Mann, der in Begleitung einer 22-Jährigen Pirmasenserin war, fuhr bei Pirmasens-Winzeln ab und verließ den Wagen dann in Pirmasens in der Blocksbergstraße. Er versuchte, in ein Waldstück zu flüchten, wurde aber gestellt. In einer Socke fand die Polizei geringe Mengen von Drogen, Opiate. Laut Polizei stand der unter Drogeneinfluss. Die Eigentumsverhältnisse der Mercedes C-Klasse sind ungeklärt. Der 55-Jährige besaß keinen Führerschein. Er muss sich nun wegen einer ganzen Reihe von Delikten verantworten: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss harter

Drogen, Straßenverkehrsgefährdung durch mehrere grob verkehrswidrig und rücksichtslos begangene Verhaltensweisen, Urkundenfälschung/Kennzeichenmissbrauch , Verbotenes

Kraftfahrzeugrennen, Besitz von Betäubungsmitteln.