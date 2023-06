Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich war das Benefizkonzert des Homburger Rotary Clubs als Picknick Open Air im Rosengarten geplant, doch erst mal gab es am Samstagabend ein heftiges Gewitter mit Platzregen. Doch pünktlich zum Konzertbeginn um 20 Uhr klarte es wieder auf. 150 Besucher waren gekommen. Den Erlös von 7500 Euro hat der Rotary Club verdoppelt, so dass 15.000 Euro zusammenkamen für Künstler, die durch Corona in finanzielle Not geraten sind.

Durch das schlechte Wetter ließen sich die Gäste keinesfalls die Stimmung verderben: Vor dem offiziellen Beginn schwangen einige auf der Tribüne sogar das Tanzbein – dancing