Müssen wiederkehrende Ausbaubeiträge für ein Grundstück bezahlt werden, das gar nicht an eine Straße angrenzt? Diese Frage wird jetzt in Zweibrücken-Rimschweiler akut.

Erst flatterte ihr ein Zahlungsbescheid für 2022 ins Haus, nach einigen Monaten der zweite fürs laufende Jahr: Eine Zweibrückerin wehrt sich dagegen, dass sie für ihr unbebautes Grundstück wiederkehrende Ausbaubeiträge bezahlen soll. Die strittige Rasenfläche in Rimschweiler liegt ohne eigene Zufahrt hinter ihrem Wohnhaus, das vorne an der Straße steht. Ihre Beitragspflicht für das vordere Wohnhausgelände bestreitet die Frau hingegen nicht.

Jörg Kühn, Rechtsanwalt aus Homburg, vertrat die Rimschweilerin vor dem Zweibrücker Stadtrechtsausschuss. Er berief sich auf Paragraf 4 der Zweibrücker Satzung über wiederkehrende Ausbaubeiträge: Diese müssen für alle Grundstücke bezahlt werden, die „baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise nutzbar“ sind und „die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben“. Doch einen solchen Zugang, so Kühn, gebe es zum sogenannten „Hinterlieger-Grundstück“ seiner Mandantin eben nicht. „Dort sind zur Straße hin drei Häuser direkt aneinander gebaut; da wäre es sehr schwierig, eine Zuwegung zur Grünfläche zu bauen.“

Ist ein Garten eine „Wohnnutzung“?

Nach Auffassung der Vertreter vom Stadtbauamt, die an der Rechtsausschusssitzung teilnahmen, können auch Hinterlieger-Grundstücke beitragspflichtig sein. Nämlich dann, wenn das angrenzende Vordergrundstück derselben Eigentümerin gehöre – so wie hier in Rimschweiler. In solchen Fällen könne „eine Zufahrt angenommen“ und die Gartenfläche als eine Art „Wohnnutzung“ interpretiert werden.

„Aus meiner Sicht ist das, was das Bauamt sagt, zutreffend“, meinte Rechtsamtsleiterin Annegret Bucher, die Vorsitzende des Stadtrechtsausschusses. Sie verwies auf „eindeutige Rechtsprechung, unter anderem durch das rheinland-pfälzische Oberverwaltungsgericht“. Demnach würden für ein Hinterlieger-Grundstück Ausbaubeiträge fällig, „wenn beide aneinander liegenden Grundstücke einheitlich genutzt werden. Also vorne mit dem Wohnhaus und dahinter als Garten.“

Die Frau aus Rimschweiler legt Widerspruch gegen ihre beiden Gebührenbescheide ein. Das Bauamt beantragt hingegen, dass der Widerspruch zurückgewiesen wird. Wie der Stadtrechtsausschuss entscheidet, soll in einigen Tagen bekanntgemacht werden.