Bereits zum zweiten Mal binnen zwei Wochen haben bislang Unbekannte bei einem in der Pirmasenser Straße ansässigen Unternehmen eingebrochen. Die Täter haben sich nach Polizeiangaben in der Nacht auf Donnerstag Zugang zum Firmengelände verschafft und aus dem Inneren einer Produktionshalle etwa 25 Kilogramm Rohmaterial gestohlen. Bei der Aufnahme der Anzeige wurde dann bekannt, dass es bereits in der Nacht von 14. auf 15. Juli einen Einbruch gegeben hatte. Dabei waren rund 60 Kilogramm Material entwendet worden. Der Gesamtschaden wird auf rund 1200 Euro geschätzt. Hinweise werden erbeten an die Kriminalinspektion Pirmasens unter Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.