Seit Dienstag, 15. September, ist in Neunkirchen das Hallenbad „Lakai“ wieder geöffnet. Während der Freibadsaison war das Hallenbad exklusiv für Vereine geöffnet, um draußen das Besucheraufkommen zu entzerren. Laut Stadtverwaltung wird die Sauna voraussichtlich ab Anfang Oktober öffnen, da dort aktuell noch Sanierungsarbeiten laufen. Die Dampfsauna bleibt komplett geschlossen. Karten kann man wie gewohnt an der Schwimmbadkasse kaufen. Dies ist jedoch nur für jeweils dreistündige Zeit-Intervalle möglich. Besucher müssen ihren Mundschutz vom Eingang bis zur Umkleide und von dort wiederum bis zum Ausgang tragen. In Bad und Sauna gilt anderthalb Meter Mindestabstand. Die Besucherzahl ist auf 60 Personen im Hallenbad und auf 23 in der Sauna beschränkt. Attraktionen im Nichtschwimmerbecken bleiben aus Hygienegründen gesperrt, ebenso die Sonnenbänke. Kinder unter sechs Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen ins Bad. Karten kosten im Hallenbad für drei Stunden 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Begleitpersonen und Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.