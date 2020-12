Am Montag, 21. Dezember, wurde zum wiederholten Mal die Schranke in der St. Ingberter Hobelsstraße in der Nähe des Jugendheims beschädigt. Die Schranke soll unbefugtes Befahren verhindern. Nach Angaben der Stadtverwaltung hat ein Zeuge beobachtet, wie ein Paketfahrer versuchte, die Absperrung mit Gewalt zu öffnen. Dabei sei der Schließmechanismus der Schranke mutwillig zerstört worden. Der Zeuge notierte sich die Daten des Fahrzeugs, die Stadt erstattete Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die Schranke wurde vorläufig behelfsmäßig repariert.