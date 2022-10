Für Montagabend, 31. Oktober, laden die örtlichen Vereine, der Kulturstammtisch, die teilnehmenden Geschäfte sowie die Gastwirte wieder zum Halloween-Spektakel in die Blieskasteler Altstadt ein. Schon in früheren Jahren hatte sich die Stadt im Bliesgau als bevorzugter Tummelplatz für kleine Vampire und Zombies einerseits sowie Kürbisse andererseits einen Namen gemacht, die am Montag wieder die Straßen und Plätze säumen werden. Höhepunkt wird ein Geister-Umzug ab 18 Uhr mit den Alschbacher Hexen und Guggenmusik vom Schlangenbrunnen durch die Altstadt sein. Auf dem Paradeplatz spielt sich von 16 bis 22 Uhr ein Kinderprogramm mit Schminken, bunten Haarsträhnen und aufgemalten Tattoos ab. Sonni Sonnenschein und der Gute-Laune-Dino erzählen dort Hexengeschichten, moderieren ein Hexenquiz und leiten gruselige Basteleien mit Holz an. Für die Großen gibt es auf der Paradeplatz-Bühne Musik ab 16 Uhr mit Bat-Weasel und ab 19 Uhr mit A.C.O.. Beim Kürbiswettbewerb kann man einen Stadtgutschein gewinnen: Teilnehmer müssen bis 17.30 Uhr ihre geschnitzten Rummeln oder Kürbisse zur Bühne am Paradeplatz bringen – versehen mit einem Zettel, auf dem Name, Adresse und Telefonnummer stehen. Nachdem die Jury vom Kulturstammtisch die Rummeln und Kürbisse prämiert hat, folgt ein Kostümwettbewerb: Blieskastel sucht seinen neuen Stadtgeist für die Amtszeit bis zum nächsten Halloween-Spektakel am 31. Oktober 2023.

In Saarbrücken wird bereits für Sonntag, 30. Oktober, 13 bis 20 Uhr, zum Familien-Halloweenfest in den Deutsch-Französischen Garten eingeladen. Etwa 20.000 Besucher werden dort erwartet – viele davon kostümiert.