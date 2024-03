Die Uhlandstraße ist saniert und am Montag wieder für den Verkehr freigegeben worden. Für die Stadtspitze und den Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) bedeute dies der Anfang vom Ende des Sanierungsstaus in der Stadt. Oberbürgermeister Marold Wosnitza zufolge schiebe die Stadt seit Jahren massive Investitionen in den Straßenbau vor sich her. „Wir liegen da im Volumen von 300 Millionen Euro plus, weil wir über Jahrzehnte nahezu nichts ausgebaut hatten“, sagt Wosnitza. Derzeit sei man im zweiten Ausbauprogramm, was es der Stadt ermögliche, viele Straßen zu erneuern. Durchgeführt wurden die Arbeiten von der Firma Wolf und Sofsky. Laut UBZ-Vorstand Nicole Hartfelder wurde die Angebotssumme von 350.000 Euro aufgrund von beim Ausbau gefundenen Altlasten überschritten – die Steigerung liege aber „im Rahmen“, so Hartfelder. Die ursprüngliche Kostenschätzung lag bei 600.000 Euro. Demnächst finden auf dem Parkplatz Uhlandstraße noch Markierungsarbeiten statt.