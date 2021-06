Mit dem ersten Ferienflug nach Antalya hat die türkische Fluggesellschaft Sun-Express am Freitag, 25. Juni, ihren Flugbetrieb am Saarbrücker Flughafen Ensheim wieder aufgenommen. Der saarländische Wirtschafts-Staatssekretär Jürgen Barke (SPD) nannte Sun-Express bei dieser Gelegenheit einen „gerngesehenen, weil zuverlässigen Partner am Saar-Airport“. Das Unternehmen betreibe seit 1993 eine Direktverbindung aus Ensheim in die Türkei. Jetzt, nach Abschluss der Corona-Zwangspause, wird Antalya im Sommerflugplan bis zur viermal die Woche ab Saarbrücken angeflogen. Darüber hinaus bis 5. Dezember. Im Winter startet die Gesellschaft zwischen dem 12. Dezember 2021 und dem 27. Februar 2022 dann jeweils einmal die Woche nach Antalya. Ab dem 2. März 2022 dann zweimal wöchentlich. Sun-Express ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Lufthansa und der Turkish Airlines.