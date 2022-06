Wer in den Sommerferien weiter in die Schule gehen möchte, kann das tun: Die Stadt bietet wieder Ferienkurse an. Für Erst- bis Zehntklässer in den letzten beiden Ferienwochen.

Das Angebot gab es schon in den vergangenen beiden Jahren, damit Schüler Defizite aufholen konnten, die durch die Corona-Beschränkungen entstanden waren. Die Idee bleibt gleich, der Name ist neu: Die Sommerferienschule heißt jetzt „Lernen in Ferien“, teilt die Beigeordnete Christina Rauch mit, die das Angebot zusammen mit der Volkshochschule organisiert. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Schüler sollen in kleinen Gruppen, frei von Zeit- und Leistungsdruck, unterrichtsnahe Inhalte wiederholen und bereits Gelerntes üben und vertiefen. „Neben fachlichen Inhalten, zum Beispiel aus Mathematik, Deutsch, Englisch oder Französisch, steht auch das Üben überfachlicher, wie beispielsweise sozialer Kompetenzen im Fokus“, schreibt die Beigeordnete.

Kurse in Deutsch und Mathematik werden vom 22. August bis 26. August für die Grundschüler angeboten, vom 29. August bis 2. September für Schülerinnen und Schüler der fünften bis zehnten Klassen – für die Älteren bei Bedarf auch in Englisch und Französisch. Unterricht ist montags bis freitags, immer von 9 Uhr bis 12 Uhr in der Herzog-Wolfgang-Realschule plus in der Wackenstraße. Weitere Fächer werden nach Möglichkeit und Bedarf unterrichtet. Schülerinnen und Schüler der Canadaschule können in der letzten Woche der Sommerferien individuellen Förderunterricht erhalten, ebenfalls montags bis freitags von 9 Uhr bis 12 Uhr, aber in der Canadaschule. Dazu gibt es für Kinder, die kein oder nur wenig Deutsch können, Intensivsprachkurse an der Volkshochschule.

