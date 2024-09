Nach langer Pause gibt es im Jugendbereich in der kommenden Saison wieder eine Pfalzliga. Mit dabei ist in der U19 auch der SV Mörsbach. Die Talente des SVM wollen sich dort beweisen. Das tun sie auch bereits in der dritten Herrenmannschaft.

Etwa 20 Jahre lang war bei der Bezirksliga Schluss im Nachwuchsbereich. Aufgeteilt warn die Ligen in den Nachwuchsspielklassen dann oft in zwei Kreisligen oder in eine Bezirksklasse