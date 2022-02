Das Gesundheitsamt informiert über 360 Corona-Neuinfektionen in der Südwestpfalz. In Zweibrücken gab es seit Donnerstag 74 neue Fälle. In den Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Wallhalben und Zweibrücken-Land kamen 30 und 45 dazu. Aktuell sind in der Südwestpfalz insgesamt 2424 bestätigte positive Fälle aktiv. Folgende Einrichtungen sind betroffen: Im Kindergarten Bottenbach infizierte sich eine Betreuungskraft. Je ein Kind hat sich in der Kindertagesstätte (Kita) in Hornbach und in der Kita Hand in Hand angesteckt sowie zwei Betreuungskräfte in der Kita Abenteuerland. Zudem erhielten drei Schülerinnen und ein Schüler der IGS Contwig einen positiven Testnachweis. Für zwei weitere Bewohnerinnen im Haus Kana liegt nun die Bestätigung auf den Erreger Sars-CoV-2 vor, ebenso wie für acht Mitarbeitenden im Haus am Rosengarten, die bereits wegen positiver Schnelltests in Quarantäne waren. Die ursprünglich bis Freitag befristeten Besuchseinschränkungen für zwei Wohnbereiche im Johann-Hinrich-Wichern-Haus werden aufgrund weiterhin hoher Infektionszahlen bis zum 28. Februar verlängert.