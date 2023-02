In Kara in Togo erhalten Kinder eine Schul- und Berufsausbildung, werden medizinisch versorgt und gesund ernährt. Auch dank Spenden aus Zweibrücken.

Wenn Waisenkinder oder Kinder aus armen Verhältnissen in Togo eine Chance haben sollen, dann muss sich jemand um sie kümmern. Das macht Schwester Marie Justine in Kara, im Norden des afrikanischen Landes. Die Patenschaften initiiert hat Claudia Hoffmann. Über noch mehr Paten würde sich der Verein „Togo Patenschaften“ freuen.

„Der Verein wird rein ehrenamtlich geführt. Jeder Euro wird in das Patenkinderprojekt gesteckt“, betont Claudia Hoffmann, die die Togo-Patenschaften vor 20 Jahren ins Leben rief. Einzig die Bankgebühren und einmal im Jahr die Überweisungsgebühr nach Togo fielen an. Außerdem seien die Patenkinder „persönlich bekannt“, sagt Hoffmann: „Die Paten erhalten ein Foto von ihrem Patenkind und werden regelmäßig informiert, wie die Kinder leben, wie’s ihnen geht.“ Eine Patenschaft kostet 25 Euro im Monat; auch einmalige Spenden seien willkommen.

Spenden sorgen für langfristige Planung

Mit dem Geld unterstützt werden laut Hoffmann die Anlagen von Feldfrüchten, Hasen- und Hühnerzucht, Fischzucht, der Anbau von Heilkräutern sowie der Ausbau der Schule und des Kinderheims, Ausbildungsstätten und sogar der Universitätsbesuch. „Mit den regelmäßigen Spenden ist es Schwester Marie Justine möglich, langfristig zu planen. Die Spenden retten Leben und helfen, die Ursachen von Armut und Ungerechtigkeit zu bekämpfen“, so Hoffmann. Damit leiste der Verein „einen nicht zu unterschätzenden Beitrag, dass sich diese jungen Menschen ihre Existenz in ihrem Land aufbauen können und sich nicht als Armutsflüchtlinge auf den Weg nach Europa machen“.

Angefangen hat Hoffmann in Zweibrücken mit fünf Paten, die die Kinder in Kara unterstützen, heute werden 61 Patenkinder von 31 Paten und Einzelspenden versorgt. An Spenden sind im Laufe der Jahre schon fast 400.000 Euro zusammengekommen. Damit hätten auch Berufsausbildungen im medizinischen Bereich, in der Nähwerkstatt oder im Bäckerhandwerk finanziert werden können, zählt Hoffmann auf. Seit zehn Jahren sind die „Togo Patenschaften“ ein eingetragener Verein mit Claudia Hoffmann als erste und Andrea Adam als zweite Vorsitzende. 2013 wurde der Verein von Ministerpräsidenten Malu Dreyer bei einem Festakt in der Staatskanzlei Mainz geehrt, erinnert Hoffmann.

Dank moderner Medien im ständigen Austausch

Der Grundstein für die Patenschaften wurde Hoffmann zufolge bei einem Besuch von Schwester Marie Justine in der Pfarrei St. Peter Ixheim in Zweibrücken im Jahr 2003 gelegt. Den verstorbenen damaligen Pfarrer Leonhard Naab habe „eine tiefe Freundschaft mit dieser Schwester in Togo verbunden, die allein auf sich gestellt eine Ordensgemeinschaft gründete.“ Mädchen und Frauen sollten schreiben und lesen lernen und eine Berufsausbildung erhalten. Eine Kranken- und Geburtsstation sollte zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation beitragen und ein Waisenhaus für Kinder und Jugendliche erbaut werden. Hoffmann: „Während dieses Besuches hatte ich die Idee, eine Patenaktion zu gründen, um den Kindern und Jugendlichen in Kara eine Chance zu geben.“ Seitdem war die Schwester immer mal wieder zu Besuch in Zweibrücken.

Dank moderner Medien stehe sie in „engem Austausch“ mit Schwester Marie Justine, sagt Hoffmann, sei stets über das Leben der Patenkinder informiert und könne so die Paten auf dem Laufenden halten. Auch ehemalige Patenkinder engagierten sich heute in dem Projekt, ergänzt Hoffmann, arbeiteten mit oder übernehmen selbst eine Patenschaft. „Sie sind dankbar für die Chancen, die sie hatten und möchten, dass auch andere das erleben dürfen. Es ist ein Dominoeffekt“, freut sich Hoffmann.

Kontakt und Spendenkonto

Ansprechpartner für die Patenschaften ist Claudia Hoffmann, Telefon 06332 17757; Spenden zugunsten der Patenkinder an den Verein Togo Patenschaften, IBAN DE47 5425 0010 0036 0002 63 bei der Sparkasse Südwestpfalz. bsg