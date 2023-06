Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Grünere Stadt, überdachte Bänke in der Allee, Leben in der Fruchtmarktstraße: Zweibrücken hat eine Liste an Ideen, wie die Innenstadt schöner und lebendiger werden kann.

In den nächsten zehn Jahren will Zweibrücken die Innenstadt weiterentwickeln. Zwölf Millionen Euro sollen dabei in die Zukunft der Stadt investiert werden. 90 Prozent der