Bonn hat Beethoven, Bremen die Stadtmusikanten, Hameln den Rattenfänger und Kaiserslautern seit Neuestem den Betzi. Gemeint sind Ampelmännchen, kleine Figuren auf den Fußgängerampeln. Auch eine Idee für Zweibrücken? Die RHEINPFALZ hat sich umgehört.

„Nein, davon halte ich nichts“, sagt Servet Metin. Der Zweibrücker betrachtet die Angelegenheit aus Sicht der Verkehrssicherheit. „Symbole, dass man bei Rot stehen und Grün gehen muss, halte ich für plausibler. Das ist dann auch für Kleinkinder verständlicher.“ Symbole, die nicht auf den ersten Blick das Gehen oder Stehen ausdrücken, könnten schnell verwirren. „Man weiß ja dann nicht, ob man über Rot gehen soll oder stehen bleiben muss.“ Ampelmännchen hält Metin für nicht sinnvoll. „Das ist ja eher Image für die Stadt.“

Claudia Lamb braucht keine Ampelmännchen, „auch wenn es in gewisser Weise lustig ist“, kommentiert die Zweibrückerin. Die vorhandenen Männchen auf der Fußgängerampel erachtet Lamb aber als sinnvoller. „Dann sehen die Kinder, ob man gehen oder stehen soll.“ Und achtet sie im Urlaub in anderen Städten auf Ampelmännchen? „Ich gucke auf die Ampel, und eigentlich ist mir noch nie ein anderes Ampelmännchen aufgefallen.“

„Ich finde die anderen Ampelmännchen gut. Das ist einfach mal etwas Schönes, etwas Anderes“, sagt Jutta Bischof aus Maßweiler. Für Zweibrücken könnte sie sich eine Rose oder ein Pferd als passendes Ampelsymbol vorstellen. Die Figuren sollten sich dann aber auf einzelne Ampelanlagen in der Innenstadt konzentrieren. Zum Sicherheitsaspekt sagt Bischof: „Ein Pferd kann auch stehen oder laufen.“

Patrick Bugarcici findet besondere Ampelmännchen toll. „Warum nicht? Wenn das keine zusätzlichen Kosten verursacht.“ Für Zweibrücken könnte sich Bugarcici Ampeln mit Rosensymbol vorstellen. Gerade am Rosengarten würde das sehr gut passen, findet er, „das könnte aber auch an anderswo gut aussehen.“ Rosen wären für ihn auch ein Erkennungsmerkmal für die Stadt.

„Das ist ja eigentlich ein Ossi-Relikt“, sagt Stefan Pick. Die Idee hält der Zweibrücker aber für eine gute Sache. In einem Berlin-Urlaub hat er sich sogar ein Souvenir mit Ampelmännchen gekauft. Ampelmännchen mit jeweiligen Motiven, die zur Stadt passen, „lockern auf“. Für die Stadt könnte er sich ebenfalls Rosen oder Pferde vorstellen.

Florian Faust mag besondere Ampelmännchen. Auch dem Rimschweilerer fällt spontan die Rose als mögliches Motiv ein. Zunächst sollten die Männchen an ein paar Ampeln in der Innenstadt angebracht werden, „das wurde ja beim Betzi auch erst mal an einer Ampel gemacht“. Ampelsymbole, die zur Stadt passen, haben für Faust auch etwas mit Heimatverbundenheit zu tun. „Jede Stadt hat ja ihr Wahrzeichen.“ In Rimschweiler gibt es auch eine Fußgängerampel, welches Motiv würde da für Faust am besten passen? „Gute Frage. Vielleicht ein Kerwestrauß.“