Im Bezirk Westpfalz Süd schließt Ulf De Hooge im Vorjahr eine Lücke als Schülerwart. Der Job macht ihm Spaß. Eine Sache stört den Hornbacher allerdings doch.

Wer macht’s? Dieser Frage folgt bei Abstimmungen in Vereinen häufig der Blick nach unten auf die Tischkante und ein betretenes Schweigen. Das eine Person selbstständig auf die Idee kommt, ein Ehrenamt zu übernehmen, sich in ihrer Freizeit also, zumeist maximal gegen eine Aufwandsentschädigung zu engagieren – das wird immer seltener. Ob’s früher besser war? Diese Frage bleibt dahingestellt, denn belastbare, oder aussagekräftige Statistiken gibt es nicht. Und die Vereins- und Sportlandschaft hat sich im Lauf der Jahrzehnte stark verändert.

Anders ist das allerdings bei Ulf De Hooge. Jahrelang war die Position des Schülerwarts verwaist, nachdem sich der Hauensteiner Matthias Reichert nach mehr als einer Dekade von diesem Amt im Tischtennis-Bezirk Westpfalz Süd zurückgezogen hatte. Interimsmäßig übernahmen Bezirkssportwart Sebastian Kranitz aus Pirmasens sowie die beiden Kreisspielleiter Walter Morgenthaler und Jonas Greiner die Geschicke, wenn es um die Belange des jüngsten Tischtennisnachwuchses ging. „Ich habe mich schon immer gerne in der Jugendarbeit beim TTV Hornbach engagiert. Mein Vater Gerhard Wild konnte dann bei einem Bezirkstag nicht vor Ort sein. Da bin ich hin und habe gehört, dass ein Schülerwart gesucht wird“, erzählt De Hooge. Beim Bezirkstag treffen sich die Verbandsfunktionäre und je ein Vertreter eines Vereins, um die Abläufe der laufenden und vergangenen Saison zu besprechen.

Tolles Jugendteam in Ixheim

„Ich habe dann meinem Vater erzählt, dass ein Schülerwart gesucht wird und ich mir das vorstellen könnte. Er hat mich gleich ermuntert, das Amt zu übernehmen“, berichtet De Hooge, der als Justizwachtmeister beim Oberlandesgericht in Zweibrücken arbeitet. Im vergangenen Jahr wurde der 44-Jährige dann gewählt. „Ich habe mich erst noch informiert, ob es einen Gegenkandidaten gibt. Der war aber nicht vorhanden, dann habe ich mich zur Wahl gestellt“, erklärt der Hornbacher, der neben seinem jetzigen Verein während seiner Ausbildungszeit auch in Bassenheim bei Mülheim-Kärlich und in der Jugend beim TV Ixheim spielte. „Ich bin damals nach Ixheim gewechselt, weil wir in Hornbach keine Jugendmannschaft mehr hatten. Das war eine sehr erfolgreiche Zeit, wir haben je zweimal den Pfalzpokal und zwei Meisterschaften geholt“, erinnert er sich. Mit Jens Weinand und Dirk Ehrmantraut hatte er ungemein starke Spieler in seiner Jugendmannschaft, die nach seinem Wechsel zurück nach Hornbach sogar an nationalen Meisterschaften teilnahmen.

Spielpläne zu erstellen, ist viel Arbeit

Mit acht Jahren hat De Hooge mit dem Tischtennis, motiviert durch seinen Vater, angefangen. „Ich habe später auch Fußball, Tennis und Rugby gespielt“, erwähnt er. Seine Leidenschaft gelte der Nachwuchsarbeit. „Meine Tochter Lotta spielt jetzt auch Tischtennis, wenn sie Lust hat“, sagt er über seine fünfjährige Tochter. Sein Nachwuchs sei eine von etwa zehn Nachwuchsspielerinnen beim TTV. „Wir haben nicht viele Spieler, aber die sind sehr erfolgreich“, sagt der Hornbacher. Die Kinder der Familie Lang prägen die Erfolge des TTV Hornbach in jüngster Vergangenheit, räumen auf Bezirksebene alles ab, was es zu gewinnen gibt. „Jetzt sind auch meine Neffen aus Amerika zurückgekehrt. Wir haben nun noch zwei Spieler mehr“, freut er sich.

Ob sein Amt als Schülerwart viel Arbeit mit sich bringt? „Ich habe mich vorher bei Bezirkssportwart Sebastian Kranitz informiert. Mit ihm arbeite ich oft zusammen“, teilt De Hooge mit. Vor allem die Spielplanerstellung sei ein neues Feld für ihn gewesen. „Das ist die meiste Arbeit. Die Vereine haben viele Möglichkeiten, Wünsche anzugeben. Es ärgert mich dann aber schon, wenn wir versuchen, alles Mögliche zu berücksichtigen, und am Ende verlegen die Mannschaften doch so viele Spiele“, erklärt De Hooge. Die Verlegung selbst sei zwar mit einem Klick genehmigt, jedoch werde dadurch die viele Vorarbeit konterkariert. „Es gibt Vereine, die verlegen ständig. Wenn ich das sehe, denke ich mir schon, ob meine Arbeit notwendig ist. Dann könnten die Vereine ihre Spiele auch selbst planen“, unterstreicht der Bezirksschülerwart, dem das Amt aber Spaß macht. Er kann sich durchaus vorstellen, es längere Zeit auszuüben. Auch die Turniere machen De Hooge Spaß. „Es sind nicht so viele Turniere, das macht mir nichts aus. Schwierig ist es manchmal nur, die Eltern und Schüler zu beruhigen“, stellt er fest.