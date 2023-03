Um Hochwasserschutz und einen Brunnen geht es am Donnerstag beim Ortsbeirat Mittelbach-Hengstbach. Der trifft sich bereits um 17 Uhr am Dorfbrunnen Hengstbach.

In der Sitzung, die am Donnerstag um 17.45 Uhr nicht wie gewohnt im Dorfgemeinschaftshaus Mittelbach, sondern Hengstbach stattfindet, geht es unter anderem um die Sanierung des Brunnens in der Hengstbacher Dorfmitte. Stefan Hell vom Umweltbetrieb UBZ erklärt vor Ort, welche Arbeiten geplant sind. „Am Brunnen sind die Lampen kaputtgemacht worden, Vandalen haben sich ausgetobt und das Becken ist undicht“, beschreibt Ortsvorsteher Kurt Dettweiler die Mängel an dem jahrzehntealten Bauwerk. „Da muss was passieren. Ich denke an Eigenleistung, aber es geht auch um den Unfallschutz“, erklärt er. Ein Kneippbecken, das mal als Idee angesprochen wurde, hält er für nicht finanzierbar. Eine solche Anlage müsste man auch unterhalten; das sei aber kaum vermittelbar. Der Brunnen sei schön, aber betagt.

Hauptthema des Abends ist das neue Hochwasserschutzkonzept für die beiden Ortsteile. Dieses Papier wurde vor zwei Jahren von einem Ingenieurbüro erstellt und enthält eine Auflistung der denkbaren Folgen von Starkregenereignissen. Im Vorsorgekonzept gibt es eine Analyse und den Vorschlag von Schutzmaßnahmen zum Nachlesen. Wie Kurt Dettweiler betont, sollen aber auch die heute schon Betroffenen und Anwohner angehört werden. Angesprochen seien diejenigen, „denen die Brühe in den Garten läuft, weil der Kanal zugeht“. Denn Analysen und Konzepte seien eine Sache, Erfahrungen aus erster Hand eine andere. Ziel müsse es sein, konkrete Problemstellen im Ort zu finden und zu benennen.

Wenn Starkregen die Gärten überflutet

Besonders bei einigen Anwohnern linksseitig der Hengstbacher Straße wurden in den vergangenen Jahren schon öfter bei Starkregen die Gärten überflutet. Gerade sie sind zur Sitzung am Donnerstag eingeladen, aber auch die Anwohner der Bickenalb in Mittelbach, deren Grundstücke an Wiesen angrenzen, die schon mehrfach unter Wasser standen.

Zudem möchte der Ortsbeirat am Donnerstagabend die Standorte zweier Liegebänke festlegen, die die Ratsmitglieder Aaron Holaus und Herbert Beckmann mit einigen Helfern gebaut haben. Kurt Dettweiler favorisiert den Waldrand in der Lindenhofstraße, wo schon ein Tisch mit Bänken steht, sowie den Schulweg in der Breitensteinstraße zwischen Hengstbach und Mittelbach. Von dem asphaltierten Fußweg, der während der Bauarbeiten in der Breitensteinstraße als Umleitung genutzt wurde, habe man einen schönen Blick ins Tal, sagt Dettweiler.

Mittelbacher Dorffest am 1. und 2. Juli

Der Umwelttag am 31. März, das Mittelbacher Dorffest am 1. und 2. Juli, die Verwendung des Vorortbudgets sowie ein Arbeitseinsatz am Glockenturm des Hengstbacher Friedhofs sind weitere Themen, die am Donnerstag ab 17.45 Uhr im Hengstbacher Dorfgemeinschaftshaus besprochen werden. Zu Beginn der Ratssitzung erhalten die Mittelbacher und Hengstbacher Bürger Gelegenheit, in einer Einwohnerfragestunde ihre Anliegen zu äußern.