Ein Liter Diesel für 2,20 Euro, Super für knapp zwei Euro. Mit dem Iran-Krieg sind die Spritpreise massiv gestiegen. Wird deshalb jetzt der Führerschein teurer?

„Das trifft uns direkt“, sagt Markus Glutting, Chef der Zweibrücker Fahrschule Hahn zu den derzeit hohen Kraftstoffpreisen. Erst kürzlich hat er seinen Fahrschul-LKW getankt. „Beim letzten Mal, als ich mit dem tanken war, kostete der Diesel noch 1,53 pro Liter. Am Mittwoch waren es 2,19 Euro“, verdeutlich er die Preissteigerung. Hochgerechnet auf einen Monat steigen die Kosten für Kraftstoff in seiner Fahrschule um 1500 bis 1700 Euro. Geld, das er auch wieder einnehmen muss. Fahrschüler, die vor dem Iran-Krieg bei ihm einen Vertrag unterschrieben haben, bekommen die Fahrstunde noch zu einem günstigeren Preis. Und bislang hat Glutting die Fahrstunden-Preise für neue Schüler nicht erhöht. Er hofft, dass sich die Lage schnell wieder entspannt. Sollte sich aber eine längere Zeit mit hohen Kraftstoffpreisen abzeichnen, müsse er irgendwann die Fahrstundenpreise erhöhen.

„Für uns hat es sich bezahlt gemacht, dass wir vor ein paar Jahren unsere Flotte auf Benziner umgestellt haben“, sagt Glutting. Ein Liter Superbenzin ist im Schnitt rund zwanzig Cent billiger als Diesel. Seine Flotte habe er aber nicht wegen der Preise auf den anderen Kraftstoff umgestellt.

Benzinautos seien in der Anschaffung günstiger, ebenfalls in der Steuer und hätten einen besseren Wiederverkaufswert. Und noch etwas freut Glutting: Eines seiner Fahrschulautos fährt mit Strom. „Das ist aktuell mein Highlight. Jeder Kilometer, der im E-Auto gefahren wird, spart uns Geld.“

Tankstellen-Gesetz für Fahrlehrer „blauäugig“

Generell würden seine Fahrlehrer darauf achten, dass die Schüler spritsparend unterwegs sind. Glutting macht aber einen Unterschied zwischen einem Normal- und Fahrschulverbrauch. „Wir verbrauchen im Durchschnitt einen halben Liter mehr als Otto Normalverbraucher“, erklärt der Fahrschulchef. Das liege unter anderem am häufigeren Anfahren, das Fahrschüler gerade bei manuellen Fahrzeugen lernen müssen. Seine Flotte komplett auf E-Autos umzustellen sei für Glutting derzeit nur schlecht realisierbar.

Das Fahrschul-E-Auto könne er bei sich zu Hause laden; mit Strom aus der Photovoltaikanlage. Die anderen Fahrschulautos nehmen die Fahrlehrer aber mit nach Hause. Wären es E-Autos, müssten die Mitarbeiter die Autos laden. „Das wird dann mit der Abrechnung nicht so einfach“, erklärt Glutting.

Die vom Bund beschlossenen Maßnahmen, um für mehr Preissicherheit beim Sprit zu sorgen, vielleicht sogar für sinkende Preise, bezeichnet Glutting indes als „Comedy pur“. Der Fahrschulchef: „Wir blauäugig kann man bitte sein, um zu glauben, dass damit der Sprit billiger wird?“ Die Mineralölkonzerne waren seiner Meinung nach sehr schnell darin, die Preise anzuheben – obwohl laut Glutting das plötzlich teure verkaufte Benzin noch mit zuvor günstigem Rohöl hergestellt worden sei. „Das hat für mich ein Geschmäckle.“

Glutting fordert mehr Befugnisse fürs Kartellamt, zudem höhere Strafzahlungen als nur die angedrohten 100.000 Euro. Ein Tankrabatt, so wie es ihn bereits im Sommer 2022 gegeben hat, bringe laut Glutting auch nicht sonderlich viel. „Ich wage zu behaupten, dass sich die Konzerne das damals selbst in die Tasche gesteckt haben.“

Seinen Fahrschulsprit bekommt Glutting nicht subventioniert. Gleichzeitig wurde vor ein paar Monaten vonseiten des Bundes über Preissenkungen beim Führerschein nachgedacht. Angesicht der aktuellen Lage für Glutting ein Affront: „Bei uns Fahrschulen will man preisrechtlich eingreifen, die Mineralölkonzerne können aber tun, was sie wollen.“ Eine Möglichkeit, um den Führerschein billiger zu machen, wäre für den Fahrschulchef das Streichen der Mehrwertsteuer.