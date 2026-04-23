13 Punkten aus den letzten sieben Spielen, der TSC Zweibrücken hat sich nach der Winterpause berappelt. Auch dank Schmitts fünf Toren in den letzten vier Begegnungen.

Der TSC Zweibrücken befindet sich derzeit in der Landesliga auf Rang zehn (30 Punkte) ganz klar im Aufschwung. Mit 13 geholten Punkten aus den letzten sieben Partien hat das Team vom Wattweiler Berg die Entfernung zur Abstiegszone auf mindestens sieben Zähler vergrößert. Viel zum Formanstieg beigetragen hat dabei Sebastian Schmitt: Der Mittelfeldspieler traf fünfmal in den zurückliegenden vier Spielen.

Nicht verwunderlich, dass die RHEINPFALZ-Frage, ob er jetzt noch zum Torjäger wird, ihn nicht ganz unvorbereitet trifft: „Tatsächlich wurde ich das zuletzt häufig gefragt, mal schauen, wie es weitergeht“, antwortet er aber abwartend. Um mit seiner persönlichen Erfolgsquote mit sieben Saisontreffern aus der Saison 2022/23 zumindest gleichzuziehen, fehlt dem gebürtigen Rodalber noch eine Bude. Wie sicher er ist, dass ihm dies in den verbleibenden sechs Saisonspielen noch gelingt, das beantwortet der Mann für die ruhenden Bälle bei den Bubenhausern diplomatisch und bescheiden: „Tor ist Tor, egal, wer es macht. Beides bringt der Mannschaft Erfolg.“ Und im Übrigen damit auch die Frage, ob er lieber einen Freistoß direkt im Gehäuse unterbringt oder eine Vorlage per Eckstoß gibt.

Grundtugenden beim FK Pirmasens verinnerlicht

Zusätzlich zu seinen fußballerischen Fähigkeiten brachten ihn seine Unaufgeregtheit, Bescheidenheit und sportlichen Grundtugenden in die Verbands- und Oberliga – und nun zu seiner mittlerweile zehnten Saison beim TSC in der Landesliga. Nach eigener Auskunft wurde ihm das so in der Jugendzeit beim FK Pirmasens beigebracht. Auch Beständigkeit und Verlässlichkeit gehören dazu. Er ist immer einer der ersten am Trainingsplatz oder am Spieltag. Das ist während des Zeitungsinterviews am Dienstag nicht anders. „Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit, bis das Training losgeht“, teilt der 33-Jährige mit, als er sein Auto gerade parkt.

Sebastian Schmitt, der damals von seinem FKP-Mitspieler Dennis Gerlinger an den Wattweiler Berg gelotst wurde, ist kein Lautsprecher auf dem Platz. Nichtsdestotrotz ist er ein Führungsspieler, der intern Dinge beim Namen nennt und der sich um immer mehr verloren gehende Gepflogenheiten bei der „neuen“ Fußballergeneration sorgt. Er beobachtet Kollegen, die nach Spielen oder dem Training nicht duschen. Egal, wie es gelaufen ist, sie machen sich direkt auf und davon. „Da schlackerten mir schon oft die Ohren. Wenn du dann etwas sagst, dann verrollen sie die Augen und denken, du verkaufst sie für dumm“, sagte der Büroangestellte.

Er ist entspannt, wenn er das Spielfeld vor sich hat

Besonders entspannt wirkt er immer, wenn er den Ball am Fuß und das Spielfeld vor sich hat. Dabei ist es ihm egal, ob im offensiven Mittelfeld oder als Innenverteidiger. „Bei beiden Varianten gibt es viele Möglichkeiten für mich, den Ball zu haben und nach vorne zu arbeiten.“ Schmitt hat die Fähigkeit, eine Aktion mit dem Ball gezielt zu starten, obwohl ihn währenddessen ein Gegenspieler begleitet. Er kann dennoch den Kopf hochnehmen, um einen Mitspieler passend anzuspielen. Nicht nur mit simplem Klatschenlassen oder sicherem Kurzpass, er nimmt auch das Risiko eines Steckpasses oder eines diagonal geschlagenen Balls in Kauf.

„Ich mache mir keinen Stress, wenn ich den Ball habe. Was soll passieren, außer dass mir im schlimmsten Fall ein Fehler unterläuft? Aber wir sind auf dem Amateur-Level, da passiert das nun mal, wir sind keine Maschinen“, sagt er zu seiner Abgezocktheit. Mit einer solch schwachen Hinrunde seines TSC hätte er zugegebenermaßen nicht gerechnet. An Ex-Trainer Björn Klos macht er dies nicht fest, lässt kein negatives Wort auf ihn kommen. Den größten Anteil am Aufschwung schreibt er Interimstrainer Denis Jung zu. „Er pusht uns im positiven Sinn, er möchte, dass wir Fußball spielen. Er kann aber auch damit leben, wenn wir den Ball mal herauskloppen, wenn es uns das mehr Sicherheit gibt. Er weiß, wie er die unterschiedlichen Leute nach Fehlern anpacken muss, damit sie den Kopf nicht in den Sand stecken.“

Am Samstag wichtiges Duell beim SV Winterbach

Am Samstag ab 16.30 Uhr spielen die TSC-Kicker beim Mitabstiegskonkurrenten SV Winterbach (27 Punkte). „Ein Abstiegskampfspiel, in dem Winterbach sicher tief stehen wird, um zu versuchen, ihren Stürmer Elias Pfenning einzusetzen. Wenn wir gewinnen, sind wir meiner Meinung nach gesichert; wenn wir verlieren, wird es wieder eng“, mutmaßt Schmitt.