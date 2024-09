Sarah Jung will fitter werden. Und auch ihr Lipödem macht ein paar Probleme. Seit zwei Jahren trainiert die 32-Jährige dreimal pro Woche im Studio „Fitness First“ in Ixheim. Jung leidet am Down-Syndrom – doch davon lässt sie sich nicht aufhalten.

„Ganz am Anfang dachte ich nicht, dass das hier mir Spaß macht. Mittlerweile gehe ich dreimal in der Woche her“, erzählt Sarah