Häufig werden schwer kranke Menschen von vielen Beschwerden geplagt. Das Team der SAPV Care GmbH Patienten zu mehr Lebensqualität verhelfen.

SAPV steht für „spezialisierte ambulante Palliativversorgung“. Die Teams begleiten Menschen mit schweren oder lebensverkürzenden Erkrankungen in ihrer vertrauten Umgebung, ebenso deren Angehörige. Seit einem Jahr bietet das Unternehmen seinen Versorgungsdienst auch in Zweibrücken an.

„Das Team unterstützt Menschen, die eine stark lebensverkürzende Diagnose erhalten haben“, erklärt Christiane Keller. Sie ist die gesamtärztliche Leitung der SAPV Care und ärztliche Standortleitung in Zweibrücken. Oberstes Ziel sei immer, „den Patienten Lebensqualität zu verschaffen und belastende Symptome wie Schmerzen, Luftnot, Ängste, Unruhe, Übelkeit und weitere körperliche und seelische Beschwerden zu lindern“, erläutert sie.

Patienten in der gesamten Südwestpfalz

Der Begriff der palliativen Versorgung werde in der öffentlichen Wahrnehmung oft zu eng gefasst und greife nicht ausschließlich in der letzten Lebensphase, so die ärztliche Standortleitung. Tatsächlich würden viele Patienten über einen längeren Zeitraum begleitet und erhielten parallel weiterhin Therapien wie Chemo-, Immun- oder Strahlentherapie. Das Angebot richte sich nicht nur an Krebspatienten, sondern auch an Menschen mit schweren neurologischen Erkrankungen sowie fortgeschrittenen Herz- und Lungenerkrankungen. „Die SAPV versteht sich dabei stets als Ergänzung zur Behandlung durch Hausärzte, Fachärzte und Kliniken.“ Eine Verordnung könne durch Krankenhäuser, Hausärzte oder andere Fachärzte erfolgen.

Der Standort Zweibrücken versorgt laut Anja Biebl, Koordinatorin bei SAPV Care, Patientinnen und Patienten in der Stadt sowie in den umliegenden Gemeinden der Südwestpfalz, darunter die Verbandsgemeinden Pirmasens-Land, Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben, Waldfischbach-Burgalben, Zweibrücken-Land, Dahner Felsenland, Hauenstein sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken.

Aktuell zehn Mitarbeiter in Zweibrücken

Im ersten Jahr ihres Bestehens in Zweibrücken habe die Einrichtung rund 150 Patienten begleitet, berichtet Biebl. Erreichbar sei das Team rund um die Uhr. SAPV Care arbeite eng mit Hospizen, Palliativstationen, ambulanten Hospizdiensten sowie ambulanten Pflege- und Betreuungsteams zusammen, betont die Koordinatorin.

Für das Team in Zweibrücken sind Biebl zufolge derzeit rund zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Dazu gehören Palliativmedizinerinnen, Palliativ-Care-Fachkräfte aus der Pflege, Koordinatorinnen sowie eine Sozialarbeiterin und eine Physiotherapeutin. „Patientinnen und Patienten werden ganzheitlich betreut und sowohl medizinische als auch pflegerische und psychosoziale Aspekte der Versorgung berücksichtigt“, schildert die Koordinatorin.

Begleitung über den Tod hinaus

Die Finanzierung erfolge über die gesetzlichen und die privaten Krankenkassen, die die Kosten für die Versorgung übernehmen. Die Einbindung der Sozialarbeiterin und der Physiotherapeutin sei eine Zusatzleistung, die nicht von der Krankenkasse gegenfinanziert werde.

Ein wichtiger Baustein der Arbeit sei die Begleitung von Angehörigen über den Tod hinaus, ergänzt Biebl. Ab Juni 2026 werde ein- bis zweimal jährlich ein „Abend des gemeinsamen Erinnerns“ angeboten. Weitere Standorte unterhält SAPV Care in Alzey, Birkenfeld, Kaiserslautern, Lebach, Rockenhausen und Schweich.