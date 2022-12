Der Oberbürgermeister spricht über Stromausfall, Bevorratung und Katastrophenschutz. Panik will er dabei nicht verbreiten. Was die Stadt rät, wenn der große Knall kommt.

In den nächsten Tagen werden die Zweibrücker und Vorortbewohner in ihrer Post ein Faltblatt finden. Der Katastrophenschutz-Flyer gibt Hinweise, was bei Stromausfall, Großbränden, Hochwasser oder im Evakuierungsfall zu tun ist. Am Samstag, 17. Dezember, verteilt die Stadtverwaltung die Broschüre zudem an einem Infostand von 10 bis 12 Uhr vor dem Fotogeschäft Facco.

„Den Info-Flyer kann man sich an den Kühlschrank hängen“, sagt Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza. Das Faltblatt listet unter anderem die UKW-Frequenzen wichtiger Radiosender auf sowie QR-Codes zum Abscannen, über die man sich die Frühwarnsysteme Katwarn und Nina aufs Handy laden kann. Abgedruckt ist auch eine Liste mit haltbaren Lebensmitteln und technischen Helferlein, mit denen man sich bevorraten sollte, bevor Strom, Wasserversorgung oder Mobilfunknetze plötzlich wegbleiben.

Bevölkerungsschutz rückt in den Fokus

„Wir hatten den Bevölkerungsschutz lange aus dem Blick verloren“, sagt Marold Wosnitza. „Seit der Ahrtal-Flutkatastrophe ändert sich das. Dort waren ja ganze Dörfer von allen Netzen und jeder Kommunikation abgeschnitten.“ Und in der Corona-Zeit hätten viele Bürger zum ersten Mal im Leben leere Supermarktregale gesehen; nicht nur bei Toilettenpapier, Hefe und Salatöl.

Genügend Wasser, Gaskocher und ein Notfallradio sollten nicht fehlen. Futter für die Haustiere ebenso wenig. Foto: Gerhard Müller

Sven Blinn vom Zweibrücker Brand- und Katastrophenschutz berichtet, dass in der Stadt und den Vororten 15 sogenannte „Leuchttürme“ festgelegt wurden. Das sind Schulen, Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshäuser, die beim Ausfall von Strom- und Telekommunikationsnetzen als Anlaufstellen für die Bevölkerung dienen sollen. „Zum Beispiel, wenn Opa einen Herzanfall hat und man wegen Telefon- und Handyausfall keinen Notarzt alarmieren kann.“ Die „Leuchttürme“ werden über Notstromaggregate und eigens gekaufte Satellitenverbindungen an den Netzen gehalten. „Von dort aus kann man die Leitstelle für den Notarzt erreichen.“

Info- und Kommunikationsstellen

Marold Wosnitza stellt klar, dass die „Leuchttürme“ keine Schutzräume oder gar Bunker für größere Menschenmengen seien: „Sie sind als Info-, Anfrage- und Kommunikationsstellen gedacht.“ Besetzt würden sie im Ernstfall rund um die Uhr von Stadt- Mitarbeitern sowie den Ortsvorstehern und deren Helfern.

Jedes Jahr soll der Flyer durch eine Neuauflage aktualisiert werden. Nicht nur Wosnitza hofft, dass in der Ausgabe 2024 dann auch Konkretes über das erst noch aufzubauende Sirenennetz und das geplante Hochwasser-Frühwarnsystem steht.

Wer sich nicht zutraut, selbst seinen Lebensmittel-Notvorrat zusammenzustellen, dem gibt der OB den Tipp, dass man sich solche Pakete bei Edeka Ernst im Zweibrücker Hilgard-Center fix und fertig packen lassen kann.

15 „Leuchttürme“: Anlaufstellen im Notfall

Feuerwache, Landauer Straße 76

Canadaschule, Canadastraße 25

Grundschule Albert Schweitzer, Ernstweilertalstraße 11

Grundschule Breitwiesen, Allensteinstraße 25

Grundschule Hilgardschule, Ackerweg 9

Grundschule Thomas Mann, Thomas-Mann-Straße 60

Grundschule Pestalozzi, Himmelsbergstraße 27

Grundschule Mittelbach, Breitensteinstraße 30 - 32

Grundschule Rimschweiler, Alleeweg 9

Grundschule Sechsmorgen, Am Otterstein 14

Realschule Plus, Mozartstraße 1

Dorfgemeinschaftshaus Oberauerbach, Battweiler Straße 6

Dorfgemeinschaftshaus Mörsbach, Steinackerstraße 6

Dorfgemeinschaftshaus Wattweiler, Bliestalstraße 28

Hauptschule Nord, Hofenfelsstraße 53

Das sollte als Vorrat immer zuhause sein

(Mengen für eine Person und zehn Tage)

Getränke: 20 Liter Flüssigkeit. Am besten Wasser, mit dem man auch kochen kann

Getreide, Getreideprodukte, Brot, Nudeln, Kartoffeln und Reis: 3,5 Kilogramm

Gemüse, Hülsenfrüchte: 4 Kilogramm

Obst, Nüsse: 2,5 Kilogramm

Milch, Milchprodukte: 2,6 Kilogramm

Fisch, Fleisch, Eier oder andere Eiweißquellen: 1,5 Kilogramm

Fette, Öle: 0,36 Kilogramm

Sonstiges: Honig, Zucker, Salz, Fertiggerichte, Kekse etc.