Als Reaktion auf unseren Artikel „Impfung ohne Smartphone nachweisen“, meldeten sich Leser, die mit Johnson und Johnson geimpft wurden. Der Impfschutz wird nach dem Booster in einer App als unvollständig angezeigt. Wir erklären, warum.

Wer seine erste Schutzimpfung gegen das Coronavirus mit dem Impfstoff von Johnson und Johnson erhalten hat, braucht zeitnah eine Auffrischimpfung. Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt, bereits nach vier Wochen den Impfschutz mit Biontech oder Moderna aufzufrischen. Viele folgen diesem Rat, haben aber anschließend Probleme mit ihrem digitalen Impfnachweis. Wie man die Impfung gegen Covid-19 auch ohne Smartphone nachweisen kann, haben wir hier erklärt.

Da bei Johnson und Johnson eine Dosis für den vollständigen Impfschutz ausreichte, wird das Zertifikat in der CovPass-App, mit der die meisten Menschen ihren Impfstatus mit dem Smartphone nachweisen, mit dem Vermerk 1/1 angezeigt. Das heißt, eine von einer Impfung erhalten. Somit ist schon die zweite Injektion die Auffrischung, nicht erst die dritte wie etwa bei Biontech und Moderna. Wenn allerdings das Zertifikat für die Booster-Impfung in der App gespeichert wird, zeigt diese den Impfschutz als unvollständig an. Dazu erklärt das RKI auf seiner Internetseite: „Die App kann nicht erkennen, ob es sich um die zweite Impfung der Grundimmunisierung oder um eine Auffrischungsimpfung handelt, und zeigt deshalb eine zweiwöchige Wartezeit an.“

App-Fehler erklären, um Test zu vermeiden

Das RKI empfiehlt, bis nach Ablauf der zwei Wochen das alte Zertifikat zu nutzen. Damit würde aber trotz Booster die Testpflicht bei 2G plus nicht entfallen. Um trotzdem keinen negativen Schnelltest – beispielsweise bei einem Kino- oder Restaurantbesuch – vorlegen zu müssen, kann der Fehler der App bei der Kontrolle erklärt werden, indem man vorzeigt, dass die erste Impfung mit Johnson und Johnson verabreicht wurde. Dabei könne ein vorheriger Anruf helfen, um mögliche Diskussionen zu vermeiden.