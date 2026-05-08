Dass die 18-jährige Leichtathletin im eigenen Verein Kinder coacht, ist inzwischen ihr Alltag geworden. Die Bexbacherin arbeitet nebenbei am Comeback als Stabhochspringerin.

Da stehen sie: unter anderem Nele mit Musiala-Trikot, ein anderer Springer im BVB-Schwarz-Gelb, ein dritter mit einem Trikot der französischen Nationalmannschaft. Und jeder wartet an diesem Freitagnachmittag darauf, dass die junge Frau im schwarzen Shirt und roten Shorts neben der Stabhochsprunganlage in der Dieter-Kruber-Halle des LAZ Zweibrücken ihr „Go“ zu Anlauf und Sprung gibt: Livia Könsgen, selbst Stabhochspringerin, die seit fast einem Jahr ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in ihrem eigenen Verein leistet, das noch bis Ende Juni läuft.

Livia Könsgen begutachtet einen ihrer Schützlinge beim Absprung. Zu jedem einzelnen Sprung gibt die 18-jährige Bexbacherin ihrer Springergruppe Feedback. Foto: Matthias Müller

„Geh mal auf einen etwas längeren Anlauf, von der Stelle hier acht Schritte zurück“, sagt die 18-Jährige beispielsweise zu einem ihrer Nachwuchsathleten. „Hinter dem Stab bleiben“, lautet Könsgens Anweisung bei einem anderen Springer. „Ich versuch’s ja“, kommt als Antwort. „Gas, Gas, Gas geben beim Anlauf“, fordert Könsgen, gefolgt von einem „Super, Nele, das war der erste richtige Sprung!“ Mit der Kleinsten ihrer Athletinnen bespricht sie sich, dicht an der Matte, schon mal im Flüsterton, gefolgt von beiderseitigem Gekicher. Was die beiden da wohl bereden, als Könsgen zur Matte humpelt?

Knieoperation im Februar bremst Sommersaison

Aber wieso humpelt sie eigentlich? „Ich bin am 23. Februar an der Schleimhautfalte, der Plica, im linken Knie operiert worden“, berichtet Könsgen, die mit ihrer großen Familie – Papa Patrick, Mama Eva und den jüngeren Geschwistern David und Mila – im saarländischen Bexbach-Kleinottweiler lebt. Und im Gegensatz zu vor zwei Jahren, als sie die Operation schon mal im rechten Knie hinter sich gebracht hatte, lief es diesmal hinterher nicht so glatt. Vielleicht lag es auch an dem Meniskusanriss, der auch noch arthroskopisch repariert wurde. Jedenfalls kann Könsgen noch nicht wieder ganz normal gehen, an Stabhochsprung ist so noch nicht zu denken. „Ich komme gerade vom Physiotherapeuten direkt ins Training“, verdeutlicht sie.

Ihr FSJ findet sie super. „Mein Trainer Alexander Gakstädter ist da auch mein Chef“, sagt sie schmunzelnd. Sie ist ganz viel ins Kindertraining beim LAZ eingebunden („meine Hauptaufgabe“), kümmert sich um die Social-Media-Beiträge des Vereins. „Da habe ich nach ersten Beiträgen inzwischen auch gemerkt, dass Reels (kurze, unterhaltsame Hochformat-Videos, Anm.d.Red.) bei den Usern besser ankommen“, sagt sie. Ihr obligatorisches FSJ-Projekt war ein fünftägiges Ferien-Wintercamp für Kinder, das sie ganz allein organisiert.

FSJ: „Training ist mein Alltag geworden“

Fast täglich ist Livia Könsgen in der LAZ-Halle. „Es macht sehr viel Spaß und ist mein Alltag geworden“, stellt sie fest. Da hilft bei den vielen Fahrten auch das eigene Auto inzwischen sehr. Anfangs hat sie zusammen mit LAZ-Trainerin Katrin Krause Kindergruppen angeleitet. „Katrin hat mich aber von Tag eins viel selbst machen lassen“, sagt sie. Inzwischen hat Könsgen ihre eigene Trainingsgruppe, fährt mit den Kindern auch auf Wettkämpfe und coacht sie dort.

Selbstständiger sei sie durch das FSJ geworden, findet sie, ein wenig selbstbewusster und mutiger könne sie sicher noch werden. Wer sie beim RHEINPFALZ-Ehrungsabend zur Sportlerwahl am Mikrofon auf der Bühne erlebt hat, mag das kaum glauben. „Ich wollte nicht direkt studieren, das FSJ war eine prima Zwischenlösung“, wusste sie schon nach dem bestandenen Abitur im Vorjahr am Homburger Saarpfalz-Gymnasium.

Berufswunsch jetzt: Was Soziales, mit Menschen

Einen genauen Berufswunsch hat sie noch nicht. „Aber auf jeden Fall was Soziales, mit Menschen“, weiß sie inzwischen nach ihrer FSJ-Erfahrung. Lehrer sei aber keine Option, sie tendiert in die medizinisch-sportwissenschaftliche Richtung.

Und das eigene Springen mit dem Stab? „Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, ich muss geduldig bleiben“, sagt die 1,79 große junge Frau, deren Bestmarke bei 3,72 Meter aus dem Jahr 2025 steht. Sie hatte zwar gehofft, im Sommer wieder Wettkämpfe springen zu können, aber danach sieht es derzeit nicht aus. „Die Sommersaison hat ja schon angefangen“, weiß sie. Derzeit kann sie, auch mit Coach Gakstädter, nur alternative Dinge im Training machen. „Was für den Oberkörper, viel Krafttraining, viel stabilisieren und mobilisieren. Joggen und mehr geht einfach noch nicht“, sagt sie mit einem Stoßseufzer. Abwarten ist angesagt, wie das Knie sich entwickelt und auf Reize reagiert. „Ich hoffe, so schnell wie möglich wieder fit zu werden. Wenn es im Sommer nicht klappt, werde ich normal durchtrainieren und im Winter dann noch mal neu anfangen“, sagt sie lapidar.

Direkte Hilfe: Beim Absprung hilft Livia Könsgen (links) schon mal am Stab nach, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Foto: Matthias Müller

„Livia, springen wir heute auch noch über die Schnur?“, kommt die Frage aus dem Kreis der ihr anvertrauten Nachwuchsspringer. „Ja, das können wir machen“, sagt die LAZ-Trainerin. Anlaufverlängerungen und das Über-die-Schnur-Springen sind in der Trainingseinheit große Themen bei den Kleinen. Aber sie haben auch beim Zombieball – einem Abwurfspiel zum Abschluss quer durch die Dieter-Kruber-Halle – viel Spaß. Egal was nun beruflich kommt nach ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr: Mit ihrer eigenen Trainingsgruppe will Livia Könsgen auch ab Juli unbedingt weitermachen.