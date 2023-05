Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Kirche in Dellfeld lässt die Kaiserslauterer Lehrerin und Autorin Linde Eller am Samstagnachmittag in den Köpfen der rund 30 Zuhörer Bilder entstehen. In der „Kuckucksuhr“ geht es um Zweifel, einen unsichtbaren Geliebten und ein tieferes Sein.

Während die Sonnenstrahlen durch die Buntglasfenster der Kirchenfront fallen, erstrahlt auch die Fiktion. Genauer gesagt: die Kuckucksuhr in der gleichnamigen Geschichte von Linde Eller.