Mit der Bewirtung ihrer vielen Besucher hatten die Helfer beim Großsteinhauser Dorffest am Wochenende alle Hände voll zu tun. Als am Samstagabend auf dem Brunnenplatz die No Name Boba Band auftrat, saß im Publikum schon die Musikkapelle Böttingen von der Schwäbischen Alb: Die unterhielt die Gäste am Sonntag beim Frühschoppen und zu Mittag. Den Weg nach Großsteinhausen hatte die schwäbische Kapelle gefunden, weil Silvia Lauer, heute Vorsitzende der Landfrauen Großsteinhausen, einst in der Kapelle in ihrer Böttinger Heimat Querflöte gespielt hatte. Der Liebe wegen zog sie nach Großsteinhausen. Ihr Vater Siggi spielt im Schwaben-Orchester immer noch Tuba, ihr Bruder ist dort Bariton.

„Der Siggi hat nach Besuchen in Großsteinhausen immer erzählt, wie schön es dort ist“, berichtete am Sonntag der Kapellmeister und Vorsitzende Jürgen Schrade. „Da haben wir gesagt, da geh’mer doch mal hin. Da spielen wir auf dem Hoffest von Lauers. Doch so groß ist der Hof nicht, die haben gar kein Hoffest. Also hat die Silvia gesagt, wir könnten auf dem Dorffest spielen. Und hier sind wir heut’.“ Kurzerhand war nach dem Okay von Ortsbürgermeister Volker Schmitt der Bus gemietet. So machten sich die Böttinger auf zu einer zweitägigen Musikreise in die Südwestpfalz.