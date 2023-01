Spart Zweibrücken an den sechs Dorfgemeinschaftshäuser in seinen Vororten? Der mögliche Verkauf einzelner Häuser ist noch nicht vom Tisch.

Wie kann die Stadt Geld sparen? Antworten auf diese Frage werden nach Auskunft von Rathaussprecher Jens John derzeit in der Haushaltskonsolidierungskommission (HKK) ausgearbeitet. Mehr als 150 Ansätze wurden bereits zusammengetragen, mit denen man die städtische Einnahmen- und Ausgabensituation verbessern könnte. „Einer dieser Punkte betrifft die Optimierung, das heißt mögliche Verbesserung in Einnahmen und Ausgaben, bei den sechs Dorfgemeinschaftshäusern“, erläutert John. Ein Verkauf einzelner Häuser käme dabei jedoch höchstens im Einzelfall als Handlungsalternative in Frage, „zumal alle Beteiligten und auch Josef Peter Mertes als Leiter der HKK herausstellen, dass die Dorfgemeinschaftshäuser fraglos wichtige gesellschaftliche und soziale Funktionen erfüllen“, so der Rathaussprecher.

Wie Jens John berichtet, hat Mertes in den vergangenen Monaten Gespräche mit allen Ortsbeiräten zu Situation und Nutzung der einzelnen Häuser geführt. „Dabei sind verschiedene grundsätzliche Handlungsmöglichkeiten angesprochen und diskutiert worden“, kommentiert der Stadtpressesprecher. Bestandsaufnahmen wurden erfasst, unter anderem zur aktuellen und künftig erwarteten Nutzung der Gebäude. Diese Daten sollen den tatsächlichen Bedarf in den Vororten klarstellen und die Statistik vervollständigen. Das Ergebnis: „Es hat sich gezeigt, dass die Situationen vor Ort sehr heterogen sind, bei einem allgemein sehr hohen Interesse und Engagement für die Dorfgemeinschaftshäuser“, so John.

Ortsbeiräte geben Rückmeldung

Was nun folgt, sei die Frage, wie man bei Betrieb und Unterhaltung Kosten einsparen kann. Wie kann man die Einnahmen und die Nutzung der Gemeinschaftshäuser steigern? Könnte man Geld sammeln und Fördervereine einbeziehen? „Josef Peter Mertes stellt dabei heraus, dass solche Maßnahmen nur dann erfolgreich sein können, wenn diese zielgerichtet sowie mit den Ortsbeiräten gemeinsam entwickelt und umgesetzt werden“, erläutert John. Aber im Einzelfall könne das Ergebnis der Prüfung durchaus auch lauten, dass ein Haus verkauft werden muss. „Hierzu bestehen aber noch keinerlei Festlegungen. In der Regel wurden die Ortsbeiräte auf Grundlage dieser ersten Gespräche gebeten, ihre Nutzung und eigenen Optimierungsvorschläge für die Häuser in den nächsten Beiratssitzungen aufzuarbeiten und Herrn Mertes zu überlassen.“ Jens John rechnet damit, dass bis zum Frühjahr alle Ortsbeiräte ihre Rückmeldungen gegeben haben. Diese werden dann für die HKK im Lauf des ersten Halbjahres aufgearbeitet und in Handlungsempfehlungen niedergeschrieben. John betont: „Selbstverständlich werden die Ortsbeiräte dabei weiterhin entsprechend einbezogen und beteiligt.“

In Hengstbach ist bereits eine Aktion angelaufen, mit der die Auslastung des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) gesteigert werden soll. Mittelbach-Hengstbach verfügt als einziger Zweibrücker Vorort über zwei Dorfgemeinschaftshäuser. Mit der Rechtfertigung, beide auf Dauer zu behalten, könnte es schwierig werden. Inzwischen öffnet der Hengstbacher Förderverein Kultur und Dorfgemeinschaft seit Anfang September jeden Freitag die Kneipe im DGH. Eigentlich ist diese Idee sogar schon etwas älter: Bereits 2019 hatten die Eheleute Udo und Uschi Achenbach 2019 über so etwas nachgedacht. Die Haushaltskonsolidierungskommission war damals noch gar nicht im Gespräch. Die Corona-Pandemie hat dem Vorhaben jedoch einen zeitlichen Verzug eingebrockt.

Kneipenabende werden prima angenommen

Markus Wolf, erster Vorsitzender des Fördervereins, berichtet, dass die Kneipenabende von den Hengstbachern sehr gut angenommen würden. Im Schnitt seien 20 bis 30 Gäste jeden Freitag da. Zu Hochzeiten kamen auch schon mal über 40. Die Treffs sollen in diesem Jahr fortgesetzt werden. Wolf unterstreicht jedoch, dass die Initiative keineswegs wegen der HKK ins Leben gerufen worden sei.

Der Vereinsvorsitzende gibt sich zuversichtlich, dass das Hengstbacher Gemeinschaftshaus erhalten bleibt. Das bestätigten einerseits Rückmeldungen aus Stadt- und Ortsbeirat, andererseits habe die Stadt Zweibrücken wegen des Hengstbacher DGH keine hohen Unkosten. Strom, Wasser und Gas würden vom Förderverein bezahlt. Dieser finanziert diese Ausgaben über die Vermietung des Hauses sowie mit Einnahmen aus der Kerwe und dem Blütenfest.