Die Sparkasse Südwestpfalz testet in der Filiale am Zweibrücker Schlossplatz eine Videoüberwachung mit Künstlicher Intelligenz (KI). Kebob, so wird die Kamera mit dem Gesicht genannt, soll potenzielle Bösewichter von normalen Kunden unterscheiden, Verhalten und Erscheinungsbilder einordnen. Auch wenn jemand ohnmächtig wird, soll Kebob das erkennen und gegebenenfalls Hilfe rufen.

