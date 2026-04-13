Der SV Mörsbach ist einer der Vereine, der in dieser Saison die Möglichkeit der Auslandsspielberechtigung ausprobiert hat – in beide Richtungen.

Möglich macht das die neue diesbezügliche Regelung des Deutschen Tischtennis-Bundes, mit der Akteure gleichzeitig sowohl im In- als auch im Ausland aktiv sein dürfen. Sogar in mehr als zwei Ländern gleichzeitig kann aufgeschlagen werden.

Jörg Krauss spielte erstmals in dieser Saison für den französischen AS Sarreguemines Tennis de Table. Umgekehrt wurde für die Rückrunde der Franzose Jean Francois Walkowiak erstmalig für die Mörsbacher Erste als Spitzenspieler gemeldet. „Es war auf jeden Fall geplant, dass er spielt. Durch Verletzungen und Krankheit hatte es sich dann aber nicht ergeben. Nächste Saison soll er aber auf jeden Fall spielen“, sagt Krauss über seinen Teamkollegen Walkowiak, der entgegen erster Planungen dann zu keinem Saisoneinsatz kam.

In Frankreich machte Jörg Krauss in seiner ersten Spielzeit neue Erfahrungen. „In Frankreich werden anstelle von einer Saison pro Jahr zwei kleine Runden mit sieben Spieltagen gespielt. In der ersten Phase haben wir mit den beiden ersten Mannschaften gute Mittelfeldplätze erspielt“, erzählt der 52-Jährige, der die Leistungen im Nachbarland als sehr zufriedenstellend bezeichnet. Bis zu 250 Kilometer fuhr er mit seiner Mannschaft aus der Grenzstadt Sarreguemines zu Auswärtsspielen. Der Spaß sei der Antreiber, in Frankreich zu spielen, so Krauss.

Vierer- statt Sechserteams

Angetreten wird in Frankreich in Vierermannschaften, in Krauss’ Heimat wird aktuell noch in Sechserteams gespielt. „Sehr interessant ist es, dass Jugendspieler ein technisch viel besseres Niveau haben als in Deutschland. Das liegt daran, dass in Frankreich mehr Wert auf qualifizierte Trainer gelegt wird. Die Kosten werden größtenteils vom Staat gefördert“, erklärt Krauss, der im Land von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit nach eigener Aussage auf Verbandsoberliga-Niveau spielt. Die Spieler würden in Sarreguemines weitgehend auf Amateurniveau oder semiprofessionell antreten. Krauss ist in seinem französischen Verein nicht der einzige Deutsche, spielt dort mit Dominik Demmere und Markus Letzelter (beide SG Waldfischbach).

In Mörsbach hingegen war am Samstag der Saisonabschluss angesagt. Während alle anderen Teams bereits alle Partien absolviert hatten, hatte der SV Mörsbach noch eine Partie zu bewältigen. Als Tabellenvierter startete der SV Mörsbach in die Partie der 2. Pfalzliga West gegen die bereits abgestiegene SG Hochspeyer. Keine Spannung? Ein hoher Sieg hätte der Mörsbacher Zweiten zumindest die vage Möglichkeit eingeräumt, doch noch, sollten andere Mannschaften abmelden oder in darüberliegenden Ligen nicht mehr spielen wollen, den Klassenverbleib in der 2. Pfalzliga West zu schaffen. Die SVM-Erste konnte mit einem Erfolg ihrerseits den lange um den Aufstieg mitspielenden TTC Höhfröschen mit der deutschen Ex-Nationalspielerin Tanja Krämer überholen und die Saison auf einem starken Rang drei abschließen.

Teilziel erreicht

Gegen die SG Hochspeyer gab es, nach einem Remis in der Hinserie, diesmal einen 9:4-Heimerfolg. Auch in dieser Partie kam der Franzose Walkowiak nicht zum Einsatz. Angeführt von Spitzenspieler Sebastian Schwartz führten die Mörsbacher nach den Doppeln bereits mit 3:0. Zwar unterlag Schwartz im Anschluss gegen Hochspeyers Michael Albus in fünf Sätzen. Danach lief es weiter gut für die Mörsbacher. Jörg Krauss, Thomas Krenn, Uwe Leitheiser und Uli Klicker gewannen nacheinander ihre Partien und erhöhten auf 7:1. Zwar gelang es nicht mehr, den für die eigene Zweite notwendigen hohen Sieg einzufahren – ein 9:2 hätte ausgereicht, um Hochspeyer noch auf den letzten Rang zu schieben.

Am Ende wurde aber das Teilziel erreicht, dass Mörsbach die Saison auf Platz drei beendet. Mit der Unterstützung Jean Francois Walkowiaks kann Mörsbach in der kommenden Saison ganz vorne angreifen, gerade wenn der TTC Kreimbach-Kaulbach neben Meister TTC Nünschweiler aufsteigt. Möglich ist alles, auch aufgrund der Auslandsspielberechtigung.