Der Bleicherbach ist vergleichsweise gering mit Schadstoffen belastet. Schüler des Helmholtz-Gymnasiums haben dies ermittelt. Aber einige Messwerte sind deutlich erhöht.

Dass es der Bleicherbach auf seinem Weg hinterm Schulhof des Helmholtz-Gymnasiums parallel zur Allee quer durch Zweibrücken nicht immer leicht hat, hatte sich Nils Fitting schon gleich gedacht. „Als Gewässer mitten im Stadtgebiet muss der Bleicherbach mit Müll und anderen Dingen klarkommen, die dort nicht hineingehören“, sagte der Bio- und Chemielehrer am Donnerstagmorgen. „Ich vermute, dass wir es heute hier mit einer mittleren bis schlechten Wasserqualität zu tun bekommen.“

Zusammen mit einem knappen Dutzend Schülern, die in der Oberstufe des Helmholtz-Gymnasiums einen Biologie-Grundkurs belegen, machte sich Fitting an den Bleicherbach auf, um dessen Zustand auf den Grund zu gehen. Das Helmholtz nimmt am Projekt „Gewässercampus“ teil, das vom Fachgebiet Bioverfahrenstechnik der TU Kaiserslautern entwickelt wurde. Mit Unterstützung von Schulen untersucht die Technische Universität pfalzweit die Güte von stehenden und fließenden Gewässern. Die ermittelten Messergebnisse werden über ein zentrales Internetportal gesichert und können dort auf einer interaktiven Landkarte von jedermann abgerufen werden.

Viel näher an der Praxis

Die Projektentwickler an der Kaiserslauterer TU haben Kunststoffboxen voller Plastikröhrchen, Teststreifen und Versuchsmaterial für die Wasserprobenentnahme zusammengestellt. Mit diesem Handwerkszeug sind die Zweibrücker Gymnasiasten am Donnerstag nun dem Bleicherbach auf die Pelle gerückt. Darunter Samuel Stawiarz, für den diese Exkursion eine gute Abwechslung vom Theorie-Alltag im Klassenraum war. „So sind wir viel näher an der Praxis dran.“ Weil man aber so ganz ohne theoretische Vorkenntnisse auch nicht auskommt, hatten sich die Schüler in den vergangenen Wochen mit ökologischen Themen in die Materie eingearbeitet, wie Dennis Buchner erzählte.

Victoria Rubly, Lukas Karl und Hannah Klaproth (v.l:) ermiteln Messwerte und tragen sie in die Statistik ein. Foto: Gerhard Müller

„Heute untersuchen wir die Wasserproben auf Temperatur und Sauerstoffgehalt, ihren pH-Wert und die Belastung mit Stoffen wie Phosphat oder Ammonium“, ließ Samuels und Dennis’ Mitschülerin Victoria Rubly wissen. „Die vor Ort ermittelten Messwerte geben wir online in das Lauterer Internetportal ein und können dort später die Auswertungsergebnisse einsehen.“

Organische Substanzen

Diese sind je nach Einzelprobe unterschiedlich ausgefallen. Zeugt der Inhalt eines der Teströhrchen von einer recht geringen Schadstoffbelastung des Bleicherbachs nach dem sogenannten BACH-Index („Klasse I, unbelastet“), ließ sich dieser Wert auf Grundlage der meisten anderen Wasserproben nicht aussagekräftig genug ermitteln. Allerdings haben die Schüler in dem Flüsschen einen relativ hohen Nitratgehalt nachgewiesen. Und als „kritisch belastet“ entpuppen sich zumindest einige der Bleicherbach-Proben, wenn man den Saprobien-Index als Maßstab anlegt: Dieser bezeichnet die Belastung von Fließgewässern mit organischen, leicht abbaubaren, sauerstoffzehrenden Substanzen – etwa aus Abwasser, das aus Privathaushalten eingeleitet wird.

Um die gewonnenen Erkenntnisse zum Zustand des Zweibrücker Baches abzurunden, wird Fachlehrer Nils Fitting kommende Woche mit einer zweiten Schülergruppe – diesmal aus dem Chemie-Grundkurs der Klasse 10d – das Experiment wiederholen und komplettieren. „Das Projekt ,Gewässercampus’ steht noch ganz am Anfang“, erklärt Fitting, dass die Wasseruntersuchungen auch andernorts in der Pfalz noch über den gesamten Sommer hinweg fortgesetzt werden sollen. „Auf längere Sicht ist daran gedacht, dass Schulen auch in Zukunft Textboxen aus Kaiserslautern ausleihen können. So kann über dieses Projekt dauerhaft die Gewässergüte überwacht werden.“

Hier kann man die Messergebnisse auf der Webseite des Projekts „Gewässercampus“ einsehen.