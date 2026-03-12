Zum verkaufsoffenen Sonntag am 22. März kündigt der Zweibrücker Einzelhandel einen Volkslauf an. Neu ist eine Veranstaltungsreihe exklusiv für Frauen.

Sandra Cleemann wurde am Dienstagabend als Vorsitzende des Vereins Gemeinsamhandel wiedergewählt. Damit bricht für die Spielwarenhändlerin ihre dritte Amtszeit seit März 2022 an, als sie als Nachfolgerin von Andreas Michel den Vorsitz angetreten hatte. Bei ihrer Wiederwahl verhehlte die 50-Jährige nicht, dass sie die Zunahme an Leerständen in der Innenstadt für eine „Katastrophe“ hält. Gleichwohl gebe es „hier so viel Positives und eine wirklich schöne Innenstadt“ zu erleben, und das solle man „schließlich auch mal sehen“.

Der Gemeinsamhandel hielt seine Mitgliederversammlung im Karthaus am Outlet ab. Gastgeber Antonio Cipolla, der Betreiber der Indoor-Kartbahn, ist Schatzmeister der Händlervereinigung. In seinem Kassenbericht erläuterte er, dass der Jahresüberschuss 2025 in Höhe von 12.000 Euro zum Großteil einem 10.000 Euro starken Werbekostenzuschuss vom Fashion Outlet zu verdanken sei. Das Fabrikverkaufszentrum am Flughafen ist eines der rund 45 Mitglieder im Gemeinsamhandel. „So einen Zuschuss habe ich jetzt auch schon mal in unsere Planung für 2026 mit eingepreist“: Diese Anmerkung Cipollas stieß bei Outlet-Chef Uli Nölkensmeier nicht auf Widerspruch.

Frischer Wind für die Flohmärkte

Ein kräftiges Einnahmen-Plus sollen im neuen Jahr die Zweibrücker Flohmärkte einbringen. Deren neuer Chef-Organisator Alexander Juhasz veranstaltet bereits in Blieskastel und im St. Wendeler Land erfolgreich Flohmärkte. Nun will der gebürtige Zweibrücker in der Rosenstadt für frischen Wind sorgen – nach eigenen Worten in der bewährten Tradition seines einstigen Lehrmeisters Heinz Braun. Während Schatzmeister Cipolla die Flohmarkt-Einnahmen 2026 derzeit noch vorsichtig auf 4000 Euro veranschlagt, stellte Juhasz am Dienstag gleich mal einen niedrigen fünfstelligen Betrag in Aussicht. Zurzeit wirbt der Wahl-Saarländer mit 50.000 Flyern in der Saar- und Südwestpfalz für die Zweibrücker Flohmärkte. Für deren ersten Termin am 21. und 22. März hätten sich bis jetzt gut 40 private Trödelverkäufer angemeldet.

Ein Novum im Marketingplan für die Innenstadt stellte Eva Gab vor. Wie die Inhaberin des Genussladens an der Mühlstraße berichtete, soll künftig am dritten Donnerstag jedes geraden Monats ein Frauenabend veranstaltet werden. Dann werden weibliche Gäste in wechselnde Zweibrücker Betriebe oder Geschäfte eingeladen: Dort stellt der jeweilige Gastgeber ein Informations- oder Freizeitprogramm mit Snacks und Getränken auf die Beine. Das Programm für 2026 stehe fest: Im April findet der Frauenabend in Eva Gabs Genussladen statt, im Juni im Karthaus, im August bei „Zigarren am Hallplatz“, im Oktober am Foodtruck am Outlet und im Dezember bei Idee & Spiel Cleemann.

Am verkaufsoffenen Sonntag wird gewählt

Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres 2026 am 22. März fällt auf den Tag der OB- und Landtagswahl. Unter dem Motto „ Zweibrücken gesund“ werden sich gut 40 Sportvereine, Verbände und andere Projektpartner mit Aktionen und Ständen daran beteiligen. Vormittags organisiert Bernd Neuhardt, der Leiter der Laufschule Saarpfalz, die Volkslauf-Veranstaltung „Community Run“ vom Fashion Outlet in die Innenstadt und zurück. Angeboten werden drei Laufdistanzen über fünf, zwölf und 18 Kilometer. Die Teilnahme ist frei; anmelden kann man sich über die Webseite des Outlets. Außerdem wird im Rahmenprogramm von „Zweibrücken gesund“ vom 19. bis 22. März auf dem Alexanderplatz ein italienischer Lebensmittelmarkt zu finden sein.

Wie alle zwei Jahre üblich, wählte der Gemeinsamhandel am Dienstag seine Vorstandsriege neu. Dabei rückte Eva Gab als neue zweite Vorsitzende in die Führung auf, und das neue Vereinsmitglied VR-Bank ist ab sofort mit einem Beisitzer im Vorstand vertreten.

Vorstandswahl

Vorsitzende: Sandra Cleemann (Idee & Spiel). Zweite Vorsitzende: Eva Gab (Genussladen, Gewürze Schwabe). Schatzmeister: Antonio Cipolla (Karthaus). Stellvertreter: Lothar Bundrück (Zigarren am Hallplatz). Schriftführerin: Sandra Jäkel-Deller (Foodtruck am Outlet). Stellvertreter: Raimund Beck (Möbel Martin). Beisitzer: Franziska Hercher (Landgestüt), Anke Keller (Fashion Outlet Zweibrücken) und Yannik Vollrath (VR-Bank). Die Kasse prüfen Bernd Neuhardt (BN Sport und Mode Outlet) und Holger Speer (Sanitätshaus Speer).