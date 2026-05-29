Wenn Nadine Bender die Laufschuhe schnürt, dann richtig. Sie spricht über die Faszination von Ultra-Läufen und was beim nächsten Lauf unbedingt im Rucksack sein muss.

Nadine, wie geht es Dir?

Mir geht es gut, fast zu gut, würde ich sagen. Ich war zwölf Tage nach dem letzten Trail wieder laufen. Ich achte da immer auf meinen Körper, was der mir sagt. Ich bin es aber locker angegangen. Jetzt merke ich aber, dass sich der Körper so langsam erholt.

Du hast Anfang April einen echt langen Lauf absolviert?!

Genau. Ich bin beim Junut gelaufen, dem Jurasteig Ultratrail. 239 Kilometer, 7000 Höhenmeter. Die Strecke führt über den Jurasteig, das ist ein Fernwanderweg, ganz grob zwischen Nürnberg und Regensburg gelegen. Die Veranstaltung hat zwei Tage gedauert, vom 10. bis 12. April. Und ich war auch zwei Tage lang unterwegs (lacht).

Wahnsinn. Das war die längste Strecke, die Du bei Deinen Läufen bisher absolviert hast?

Ja, sowohl von der Strecke, als auch von der Zeit. Am Ende waren es bei mir dann 246 Kilometer in 49,5 Stunden. Ich bin zwei Nächte durchgelaufen, und ich muss sagen: Die erste Nacht war echt schlimm. Da hatte ich mit Sekundenschlaf zu kämpfen und habe mir auch gesagt „Hör auf“. Ich hatte mir schon eine Erklärung parat gelegt, warum ich aussteige. Denn nach der ersten Nacht kommt ja noch eine zweite. „Willst Du das erleben?“, habe ich mich gefragt.

Du hast aber durchgehalten.

Ja, habe ich. Nachts läuft man oft zusammen. Wenn es dunkel wird, suchen die Menschen doch die Gesellschaft. Ich bin zusammen mit einem Läufer gelaufen. Ich hatte mir aber vorgenommen, mich nicht ausbremsen, aber auch nicht ziehen zu lassen, sondern mein Tempo zu laufen. Ich kann nicht mehr sagen, wann sich unsere Wege dann trennten. Das ist einfach weg. Hinterher habe ich gesehen, dass er nicht ins Ziel gekommen ist. Bei den ganz langen Ultratrails liegt die Ausstiegsquote bei etwa 50 bis 60 Prozent.

Wie war die zweite Nacht?

Da hatte ich ebenfalls ein Riesenproblem. Ich kann irgendwie auf der Strecke kaum Nahrung zu mir nehmen. Und die Energie brauchst Du ja. Vielleicht hat das dazu geführt, dass ich so schläfrig wurde.

Was isst man so unterwegs?

Es gibt auf der Strecke natürlich Verpflegungsstellen, da gibt es Obst, Gemüse, bestrichene Brote, alles. Ich habe Gels dabei und auch Riegel, die viel Energie enthalten, sowie spezielle, energiereiche Gummibärchen. An einer Verpflegungsstelle – dort wurden wir mit einem Boot über die Donau gebracht – hat die Feuerwehr nicht nur die Fährüberfahrt organisiert, sondern auch Pizza gemacht. Ich bin normalerweise ein guter Esser, aber auf der Strecke klappt das irgendwie nicht so richtig. Das muss ich noch trainieren.

Aber: Du bist ins Ziel gekommen. Wie hast Du das Steuer rumgerissen?

Das frag’ ich mich hinterher auch (lacht)! Im Vorhinein habe ich ChatGPT befragt, da gibt es interessante Antworten. Das Programm sagt zum Beispiel, dass die dunklen Stunden kommen werden. Und das weiß man auch. Und: Auch ChatGPT weiß nicht alles. Ich wollte unter 50 Stunden bleiben, was ich geschafft habe; ChatGPT hat bezweifelt, dass ich das Zeitlimit von 54 Stunden schaffe …

Auch die KI weiß nicht alles.

In der Tat nicht, nein. Dennoch bin ich hinterher immer erstaunt, was man alles schaffen kann. Sicher kommen nachts die Dämonen, und ich bin kurz davor, aufzuhören. Wenn man dann aber weiterläuft, ist man hinterher mächtig stolz, dass man es geschafft habe. Ich bin in der Woche nach dem Lauf in Urlaub geflogen. Und ich habe mir unterwegs beim Laufen immer gesagt: Wenn ich nicht ins Ziel komme, darf ich nicht in den Flieger (lacht).

Es hat offenbar gut funktioniert. Du hast mittlerweile auch viele Anhänger, die deine Läufe verfolgen.

Das ist Wahnsinn. Ich habe etwa 200 WhatsApp-Nachrichten bekommen, die Leute verfolgen schon, was man so treibt. Mittlerweile kann man im Internet auch Läufer tracken, also genau sehen, wo man ist. Da sind auch Freunde und Bekannte dabei, die mit Sport gar nichts am Hut haben, trotzdem fiebern sie mit. Das motiviert unheimlich. Das hilft auch, weiterzulaufen, wenn ich kurz davor bin, auszusteigen. Wobei: Das kann auch noch kommen, dass ich mal aussteige.

Du hattest auch Videos von der Strecke in Deinem Status, wo Du auch über Dein Befinden berichtet hast.

Ich dachte mir, ich muss den Leuten auch was bieten (lacht)!

Was nimmt Du das nächste Mal auf jeden Fall mit?

Koffein! Das habe ich gemerkt. Das brauche ich. Womöglich ein paar Dosen Red Bull. Energie ist auch an anderer Stelle wichtig. Die Uhr und auch das Handy müssen ja geladen werden, so dass ich auch eine Powerbank dabei habe.

Und was bleibt daheim?

Im Nachhinein war vieles, was ich dabei hatte, unnötig. Ich hatte drei Stirnlampen dabei, denn nachts muss ich ja was sehen. Aber: Haben ist besser als brauchen.

Du hast mehrere Ultraläufe absolviert, unter anderem die 100 Meilen rund um die Zugspitze im vergangenen Jahr. Sind fast 250 Kilometer die Grenze? Oder gibt es noch eine Steigerung?

Na, ja. Also zehn 100-Meilen-Läufe im Jahr, das wäre zu viel. Ich habe aber mal geschaut. Es gibt einen Lauf, rund um den Eiger, in der Schweiz. Das sind auch 250 Kilometer, aber in alpinem Gelände, da ist das Zeitlimit 95 Stunden. Da müsste ich dazwischen auch mal schlafen, denke ich. Mal sehen. Das könnte ein Lauf sein. Aber wenn, dann erst 2027. Und: Es gibt noch andere, völlig verrückte Läufe, mehrere 100 Kilometer. Aber: Da muss ich das mit dem Schlafen und der Ernährung in den Griff kriegen.

Zur Person

Nadine Bender kennen viele Menschen als engagierte Tierschützerin und Vorsitzende des Trägervereins des Tierheims – und mittlerweile auch als Ultra-Läuferin. Vor einigen Jahren machte sie einen Anfänger-Laufkurs, schloss ihren ersten Zehn-Kilometer-Lauf erfolgreich ab und hat seither ihr Laufpensum kontinuierlich in schwindelerregende Höhen geschraubt.

Im Juni geht sie beim Zugspitzlauf (100 Kilometer) an den Start, im Herbst will sie abermals den Pfälzer-Weinsteig-Lauf (100 Meilen) absolvieren. Vor Wettkämpfen laufe sie rund 80 Kilometer pro Woche. Im Jahresmittel seien es rund 65 Kilometer pro Woche, in den Wintermonaten laufe sie durch, berichtet sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Manchmal laufe ich auch mal eine Nacht durch auf die Zugspitze“, berichtet Nadine Bender von ungewöhnlichen Trainingsläufen. Sie ist 44 Jahre alt, arbeitet als Kauffrau in der Baubranche und wohnt in Niederauerbach.

