Dass einige Geräte auf Spielplätzen jahrzehntealt sind, ist für die Stadt erst mal kein Problem. Es gibt aber einen Zweibrücker Spielplatz, an dem sich Neues getan hat.

Inzwischen haben sie gut und gern ihre 50 Jahre auf dem Buckel, die kleine Rutschbahn und das Hangelgerüst auf dem Ixheimer Spielplatz Amselstraße. Und das, was früher mal ein Sandkasten war, wurde eingesät und ist heute eine Grünfläche. Dass die Stadt Zweibrücken an den beiden Konstruktionen aus den 1970er-Jahren weiter festhält, hatte das Stadtratsmitglied Patrick Lang (Grüne) zu einer Anfrage ans Rathaus bewogen. Die damit beantwortet wurde, dass die Stadt die Spielgeräte regelmäßig überprüfen lasse; abgeplatzter Farbanstrich werde erneuert. Demnächst, bei anhaltend günstigem Frühlingswetter, soll es wieder einmal soweit sein. Ohnehin würden die Zweibrücker Spielplätze jede Woche kontrolliert und sauber gemacht.

Der Sandkasten wurde bereits vor zehn Jahren mit Rasen bepflanzt. Er sei zuletzt kaum noch zum Spielen, sondern unerlaubterweise als Hundetoilette benutzt worden. Letztlich, so die Stadt, sei es zu aufwendig geworden, dort ständig Hundehäufchen zu entfernen. Über die Stilllegung des Sandkastens habe sich bei der Verwaltung niemand beschwert.

Anlage der Thomas-Mann-Schule ist nicht weit

Patrick Lang hält die Rutsche und das alte Gerüst in Ixheim nicht mehr für zeitgemäß. Er findet, es sei Zeit für modernes Spielplatz-Mobiliar nach heutigem Standard. Und „nach zehn Jahren sollte im Sinne der dort mittlerweile lebenden Kinder der Sandkasten wieder hergestellt werden“, möchte Lang das Argument, dass es dort vor zehn Jahren Probleme mit Hundekot gab, heute nicht mehr gelten lassen. „Kinder brauchen einen Sandkasten. Der gehört auf jeden Spielplatz zur Grundausstattung und fördert die Kreativität der Kleinen beim Sandkuchenbacken.“

Gegenüber der RHEINPFALZ erklärt Rathaussprecher Jens John, dass die Spielgeräte in der Amselstraße „zunächst nicht ersetzt werden“ sollen. Schließlich erfüllten sie nach wie vor ihren Zweck. „Der UBZ kontrolliert turnusgemäß die Spielgeräte der Zweibrücker Spielplätze. Auch eine Überholung der Geräte wie auch eine Wiederherstellung des Sandkastens sind aktuell nicht vorgesehen.“ Wer wolle, könne nachmittags nach Schulschluss auch den nur 200 Meter entfernten Spielplatz der Thomas-Mann-Schule nutzen.

Schwerpunkt zuletzt auf größeren Spielplätzen

Saniert, umgestaltet oder neu angelegt würden die Zweibrücker Spielplätze stets in Abstimmung zwischen Jugendamt und UBZ, erklärt Jens John. Dabei werde eine Rangfolgenliste für die nächsten Jahre erstellt, die je nach Haushaltslage abgearbeitet werde. Zuletzt habe man den Schwerpunkt auf größere Spielplätze gelegt, die auch von Familien nicht nur aus der direkten Umgebung besucht werden. So sei auf dem Kleinen Exe eine barrierefreie Spielanlage für 150.000 Euro installiert worden. Die Spielplätze Prinzenpark Ernstweiler (100.000 Euro), Oberauerbach (mit Bolzplatz, 155.000 Euro) und Lanzstraße Bubenhausen (125.000 Euro) wurden erneuert. Aktuell stünden die Spielplätze in der Pasteur- und Liebigstraße sowie in der Ehrlichstraße und der Mörsbacher Spielplatz zur Erneuerung an.

„Man darf aber auch die etwas kleineren und abgelegeneren Spielplätze in Zweibrücken nicht vernachlässigen“, merkt Patrick Lang an. „Dass noch Spielgeräte mit einem Alter von 50 Jahren in Betrieb sind, sollte nicht sein.“

Kein Bauzaun mehr am Goetheplatz

Derweil ist seit Dienstag die rotweiße Baustellenbarriere Geschichte, die monatelang den Spielplatz am Zweibrücker Goetheplatz zur Straße und zum Landgericht hin abgegrenzt hatte. Dieses Provisorium war nach dem Abriss der morschen Holzpergola aufgestellt worden. Auf Nachfrage erläutert Jens John, dass UBZ-Beschäftigte das Kunststoffgitter in städtischem Auftrag jetzt durch Doppelstabmattenzäune aus Metall ersetzt haben.