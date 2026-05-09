Homburger und Zweibrücker sollten wieder viel mehr gemeinsam machen. Jetzt wird in Ernstweiler gezeigt, wie’s geht: Ganz im Kleinen, in Wanderstiefeln beim Bier.

„Die Städte Homburg ( Saarland) und Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) arbeiten eng zusammen“, verkündet der Computerbildschirm, wenn man die Künstliche Intelligenz (KI) nach gemeinsamen Initiativen der beiden Nachbarkommunen dies- und jenseits der Landesgrenze befragt. Der Satz geht aber noch weiter: „Wobei der Fokus aktuell auf der Reaktivierung der direkten Bahnstrecke liegt“, heißt es hinterm Komma. Was die Vielfalt der Zusammenarbeit offenbar einschränkt.

Weiter unten im Text findet sich noch folgender Satz: „Neben der Infrastruktur gibt es Kooperationen, wie beispielsweise zwischen den lokalen Rotary-Clubs.“ Hier muss sich die KI korrigieren lassen. Denn es sind keine zwei separaten Rotary-Clubs, die zusammenarbeiten. Vielmehr beweist der eine, gemeinsame Rotary-Club Homburg-Zweibrücken schon seit seiner Gründung 1967, dass man auf Stadt- und Landesgrenzen ruhig auch mal pfeifen kann. Geht doch!

Etwas zu tun gibt es immer

Wer in einem Zweibrücker Industriebetrieb seine Brötchen verdient, benötigt keine Künstliche Intelligenz, um zu wissen, dass seine Arbeitnehmerrechte vom Verband Homburg-Saarpfalz der IG Metall vertreten werden. Der führt Zweibrücken zwar nicht im Namen, doch hat er seine Verbundenheit nicht nur beim Arbeitskampf bei Tadano gezeigt, sondern unter anderem auch dadurch, dass er gerne mal die Festhalle für regionale Versammlungen mietet.

In den Rathäusern muss es oft erst ein besonderer Anlass sein, damit dort mal wieder das Schlagwort von den eng verbundenen Schwesterstädten bemüht wird. Von der gemeinsamen Wiege der Demokratie und Pressefreiheit aus Siebenpfeiffers Zeiten. Doch wenn in jüngerer Zeit aus Homburg etwas über Zweibrücken verlautet wurde, ging es häufig eher um Kritik am Ausbau des Outlet-Centers.

Was ist eigentlich aus den einst beschlossenen regelmäßigen gemeinsamen Sitzungen der beiden Stadtvorstände geworden? Es wird Zeit, dass Homburg und Zweibrücken ihre Zusammenarbeit wieder ernsthaft auf die Tagesordnung setzen. Denn zu tun gibt es immer etwas. Wann zum Beispiel wird die seit Jahren gesperrte Guldenschlucht an der Stadtgrenze saniert?

Einfach mal anpacken

Bemerkenswert ist die Initiative, die einfallsreiche Homburger und Ernstweilerer jetzt im Kleinen miteinander vereinbart haben. Nächste Woche verköstigt der Förderverein Kultur und Brauchtumspflege die Besucher, die am Himmelfahrtstag bei der Homburger Bierwanderung in den Prinzenpark strömen. Schau an: Ganz selbstverständlich macht da eine gesellige Homburger Veranstaltung einen Abstecher in den Zweibrücker Stadtteil. Und wird dort mit offenen Armen aufgenommen.

So soll es sein. Gute Nachbarschaft lebt nicht von Sonntagsreden und politischen Bekundungen, sondern von rührigen Initiativen von unten. Wenn Vereine und Ehrenamtliche eine Idee haben, einfach anpacken und gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Bitte mehr davon!