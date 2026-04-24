Ein neues Kindertheaterstück hatte am Freitag auf der Werkstattbühne des Pfalztheaters seine Premiere.

Geboten wird „Malte & Oßkar und das Glück, Pech zu haben“ nach dem gleichnamigen Band von Amia von Arenberg und dem Tierschutzaktivisten Malte Zierden. Ein Bilderbuch als Parabel auf die Bühne zu bringen, ist ein Kunststück und ein pädagogischer Geniestreich ohnegleichen. In einer schlüssig aufgebauten, pädagogisch wertvollen und kindgerechten Uraufführung vermittelt die Inszenierung von Julia Redder einen zeitlosen, überzeitlichen und alle Generationen umfassenden Stoff, der uns ein Leben lang begleitet.

Es dreht sich um „Angsthasen“, um Menschen wie den kleinen Jungen namens Malte (verkörpert von Maria Schubert). Er leidet unter seiner Furchtsamkeit und entwickelt überall Phobien, sogar vor Schatten und Geräuschen. So zieht er sich ins Schneckenhaus zurück, in diesem Fall in eine. Wobei selbst die Luftblasen (in theatralisch wunderbar erzeugten Effekten) wie Lichtspiele und durchsichtige Bälle ihm Unbehagen einflößen.

Ohne das Nachbarmädchen Phia (Franziska Geyer) wäre er völlig isoliert und gefangen und lebensuntüchtig, weil wie gelähmt von seiner Angst. Ein weiterer Hoffnungsschimmer für Malte ergibt sich, als eines Tages kein Kuckucks-, sondern ein Taubenei bei ihm landet. Ihm entschlüpft eine Taube, die durchs Puppenspiel von Maren Kaun sehr anschaulich dargestellt wird.

Die seit mehr als einem Jahrzehnt am Pfalztheater in diesem Genre reüssierende Puppenspielerin übernimmt in dieser gesunden Mischung aus Mitmach- und Erzähltheater, Märchen- und Puppenspiel eine weitere Hauptrolle. Sie kann Taubengurren imitieren und den Theaterstoff sehr lebendig in Interaktion mit dem Publikum spannend aufbauen und vermitteln.

Die kleine, heranwachsende Taube verkörpert in ihrem Entdeckungs- und Freiheitsdrang das Gegenteil von Malte − und reißt diesen schließlich mit. Zuvor allerdings ist Maltes Angst so groß, dass sie ihn nicht nur lähmte und erstarren lässt. Er wird durch einen geschickten Regieeinfall sogar selbst zu einer kleinen Puppe.

Die pädagogische Botschaft lautet: Angst macht klein, schwach und hilflos, Selbstbewusstsein dagegen groß und stark - lautet die pädagogische Botschaft. Das verstanden sogar die Angsthasen unter den Vor- und Grundschulkindern, die gestern die Uraufführung miterlebten.

Das Lehrstück zieht alle Register eines modernen, aus dem Stegreif agierenden Kindertheaters. Es bringt szenische Umwandlungen (von Tabea Harms) samt überraschenden Veränderungen und Läuterungen von Malte pädagogisch auf den Punkt, gut verständlich und als „Wegbereiter“ für den Reifeprozess wider Angst und Isolation.

Dabei sind in dieser Handlung wie im richtigen Leben verständnisvolle Freunde und Tiere eine wichtige Hilfe. Somit kommt neben dem psychologisch-didaktischen Aspekt auch der soziale Gedanke zum Ausdruck. In nur einer Schulstunde wird schauspielerisch wirkungsvoll ein Reifeprozess mit vielen Anregungen und Entwicklungen dargestellt. Großartig.

Info

Nächste Aufführungen am 4., 11., 27. und 28. Mai, jeweils 10 Uhr, und am 10. Mai um 16 Uhr auf der Werkstattbühne des Pfalztheater Kaiserslautern.

Separate Terminvereinbarung für Schulklassen, Kurse und Gruppen über die E-Mail-Adresse jup@pfalztheater.bv-pfalz.de.