Zweibrücken wird der Franzose Jean Geiger nicht unbedingt in guter Erinnerung behalten. Obwohl das Gefängnis hier für den französischen Widerstandskämpfer angenehmer als im Saarland war, wurde der junge Mann in der Rosenstadt zum Tode verurteilt. Doch Geiger hat überlebt und erinnert sich als 102-Jähriger an ein Leben als Kommunist, Linker und Gewerkschafter.