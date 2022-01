Durch den ersten Seniorenwegweiser seit 16 Jahren, soll älteren Zweibrückern der Alltag erleichtert werden. Die Verlegerin aus Luxemburg hat in Zweibrücken auch eine Besonderheit entdeckt.

Laut Angaben der Stadtverwaltung leben in Zweibrücken zirka 10.000 Senioren. Grund genug für Michael Seebald, Seniorenbeauftragter der Stadt, erstmals seit 2006 einen Seniorenwegweiser herauszugeben. „Die Idee kam uns durch die demografische Entwicklung in Zweibrücken. Wir wollen älteren Mitbürgern durch unsere Broschüre den Alltag erleichtern“, berichtet Seebald. Der Wegweiser fasst die wichtigsten Informationen zu den Themengebieten Beratung und Information, Freizeit, Sport und Gesundheit, Bildung und Kultur, Pflege, Wohnen und Trauer zusammen. „Das ist eine vielfältige Mischung geworden“, freut sich Seebald.

Die neue Broschüre entstand in Zusammenarbeit mit der luxemburgischen Verlegerin Christina Kohl, die beispielsweise schon am Seniorenwegweiser der Stadt Trier mitgearbeitet hatte. „Das war ein sehr spannendes Projekt“, erzählt die Verlegerin und versichert: „Egal, ob jemand noch aktiv oder schon hilfsbedürftig ist, für jeden ist ein Angebot dabei.“ Besonders angetan ist sie von den örtlichen Begebenheiten: „Es gibt sehr viele unterschiedliche Angebote auf engem Raum. Das finde ich toll. Das ist eine Besonderheit in Zweibrücken.“

Positives Bild bieten

Bei dem Titelbild der Broschüre war es Kohl wichtig, Positives mit Vertrautem zu verbinden. „In dieser beschwerlichen Zeit wollten wir ein positives Bild bieten. Zudem ist es an den Rosengarten angelehnt, um direkt eine Verbindung zu Zweibrücken herzustellen“, so Kohl. Gefüllt ist der Seniorenwegweiser neben Informationen und Angeboten vor allem mit Werbung, mit der das Projekt finanziert wurde. „Ohne die zahlreichen Inserenten wäre die Broschüre nicht zu realisieren gewesen“, betont Michael Seebald. Durch die Beteiligung von 40 Einrichtungen, Gewerben und Vereinen fallen keine Kosten für die Stadt an. Dennoch sei es ein langwieriger Weg gewesen, ausreichend Werbepartner für das Projekt zu finden. „Letzten Endes hat es sich schnell herumgesprochen und wurde gut angenommen. Gerade in der Pandemie ist es nicht selbstverständlich, dass Geld für Werbung ausgegeben wird“, weiß Seebald. Bürgermeister Christian Gauf zeigt sich ebenfalls zufrieden: „Wir sind alle sehr froh, dass das so gelungen ist. Die Wege in Zweibrücken sind kurz, das hilft natürlich.“

Der Seniorenwegweiser ist kostenlos bei allen Inserenten und beim Seniorenbüro der Stadt, Poststraße 40, erhältlich und kann – ebenfalls kostenlos – im Internet heruntergeladen werden.