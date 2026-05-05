Um Zeitschriften und Flugblätter zu drucken, brauchten die Freiheitskämpfer im 19. Jahrhundert Druckerpressen. Eine 200 Jahre alte Presse soll bald wieder funktionieren.

Die Druckerpresse, auf der der Journalist Johann Georg August Wirth in der Zeit vorm Hambacher Fest (1832) teilweise seine liberale Zeitung „Deutsche Tribüne“ druckte, existiert noch heute. Sie ist 200 Jahre alt und steht üblicherweise im Foyer des Siebenpfeifferhauses in Homburg – obwohl Siebenpfeiffer nie darauf druckte. Derzeit befindet sie sich in der Lehrwerkstatt der Firma Tadano in Zweibrücken, eine Nachfolge-Firma von Dingler. Sie ist quasi an ihren Ursprung zurückgekehrt.

So funktioniert sie nicht

Die Druckerpresse von Wirth wurde in Zweibrücken um das Jahr 1829 von Dingler gebaut. Diese Presse geht auf den Earl of Stanhope zurück und wurde nach ihm „Stanhope-Presse“ genannt, eine ganz aus Eisen gefertigte Druckerpresse, 800 Kilo schwer. Im jetzigen Zustand würde sie aber nicht funktionieren, weil sie nach 1932 demontiert und später falsch zusammengebaut wurde.

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Das hat Klaus Meissner herausgefunden, Vorsitzender des Vereins Zweibrücker Industriekultur. Nun soll die Lehrwerkstatt des Zweibrücker Unternehmens Tadano prüfen, ob und wie sie wieder richtig zusammengesetzt werden kann. Die Arbeiten laufen bereits.

Wie die Restaurierung geplant ist

Meissner: „Rahmen und Karrenbahn sind mittlerweile korrekt miteinander verschraubt. Der alte Holzfuß ist morsch und wird an der Presse selbst ersetzt.“ Man wolle den alten Holzfuß aber erhalten, da er interessante Gebrauchsspuren aufweise. Außerdem seien die grob eingekürzten Füße ja auch Teil der Geschichte der Presse.

Die Arbeiten an der Presse beschränken sich laut Meissner – in Abstimmung mit der Stadt Homburg – „auf Korrekturen, die im Wesentlichen Sicherheit und Funktion betreffen“. Es sei keine komplette Aufarbeitung geplant, die Patina solle erhalten bleiben, es solle aber ein neuer Holzfuß aus alten Balken entstehen, der wie der Originalfuß aussehe und die Presse wieder gerade stehen lasse. „Soweit im Moment beurteilbar, sollte die Presse dann wieder drucken können. Vielleicht zum 200. Jubiläum des Hambacher Fests 2032“, hofft Meissner.

Für Meissner ist „die Wirth-Presse eines der wenigen Artefakte aus der stürmischen Vormärzzeit und gleichzeitig eine der ersten Druckerpressen von Dingler. Das macht sie so einzigartig“.

Info

Auf der Internetseite des Vereins Zweibrücker Industriekultur gibt es nicht nur Infos rund um die Dinglerpresse, sondern auch über weitere Erfindungen aus den Dinglerwerken und über andere Industrielle aus Zweibrücken.

