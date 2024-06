Ein Hochdruck-Gasabscheider wurde am Dienstag an einer Saarbrücker Verladestelle der Saar mit Schwerlastkränen in ein Schiff gehoben. Die 175,85 Tonnen schwere Anlage geht nun von der Saar auf Reise nach Norwegen; sie lag mehrere Tage an der Saar. Das Familienunternehmen Leffer aus Dudweiler, ein Weltkonzern für Stahl- und Apparatebau, hatte den Abscheider mit einem Schwertransport zur Saar gebracht. Der Reaktor war mehrere Tage bewacht worden, um Vandalismus zu verhindern, da die Anlage einen Wert von mehreren Millionen Euro hat.