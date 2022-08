Während der Freitag beim ersten Zweibrücker Camp der US Military Vehicle Preservation Group (USMVP), noch etwas ruhiger verlief, hatte der Veranstalter am Samstagmorgen um 10 Uhr schon so viel Umsatz erzielt wie am Tag zuvor. Die Abkürzung USMVP steht für Freunde amerikanischer Militärfahrzeuge. In Höhe des Towers am Zweibrücker Flugplatz gab es während des Camps am Freitag und Samstag 167 militärische Fahrzeuge zu sehen – Jeeps, Transporter und Motorräder; jedoch keine Panzer oder sonstige Fahrzeuge der kämpfenden Truppen. Ähnlich wie die Mittelaltermarktszene, wollen die Freunde der militärischen Fahrzeuge zeigen, wie Soldaten in ihren Epochen lebten. So übernachteten die meisten Gruppen am Wochenende dort in Zelten und simulierten dabei ein Lagerleben. Zu besichtigen gab es auch das zukünftige Trallotel; also die ehemalige Transall der Bundeswehr von Dominik Weil, die in eine Ferienwohnung umgebaut werden soll. Die Veranstaltung stand im Zeichen des Vereins „Bundeswehrkinder in Not“, der sich um die Kinder gefallener und traumatisierter Soldaten kümmert. Diesem wird der Reinerlös des Eintrittskartenverkaufs gespendet. Außerdem gab es am Samstag eine Versteigerung zugunsten des Vereins. Noch ist unklar, ob Veranstalter Alexander Tietz auch im kommenden Jahr ein Camp des USMVP in Zweibrücken veranstaltet. Ausgeschlossen ist das aber nicht.