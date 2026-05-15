Der SV Palatia Contwig ist zu einem starken Team zusammengewachsen. Auch dank eines Songs, der beim Trainingslager rauf und runter lief. Und dank Luca Wick.

Wenn die Kicker der SV Palatia Contwig am Sonntag ab 15 Uhr (Fröhnerhof) gegen die SG Portuguesa Kaiserslautern in der Bezirksliga Westpfalz antreten, können sie ganz befreit aufspielen. Sie haben als aktuell Tabellenneunter nichts gegen den Tabellenführer zu verlieren.

Schon mehrere Spieltage vor Rundenschluss hatte der Aufsteiger den Klassenerhalt eingetütet. „Aber warum sollten wir nicht versuchen, dort wieder etwas zu holen?“, fragt Mittelfeldspieler Luca Wick. Schon im November, beim letzten Aufeinandertreffen, hat sein Team die Mannschaft aus Kaiserslautern mit einem 3:0-Heimsieg wieder zurückgeschickt. Die Souveränität in der Wick-Aussage hat weder etwas mit Überheblichkeit noch mit einer der üblichen Fußballerfloskeln zu tun. Es ist die Überzeugung in die Teamstärke, die es den 26-jährigen Immobilienkaufmann, so ausdrücken lässt.

Zum Spielführer ernannt

Vor zwei Jahren zog es ihn vom SV Obersimten an die Bahnhofstraße nach Contwig. Auf Anhieb wurde der mit knapp 50 Verbandsligaspielen und 20 in der Landesliga (beim SC Hauenstein) erfahrene Wick vom Trainerteam Niklas Kupper und Max Blum zum Spielführer ernannt. Eine Maßnahme, die frischen Wind in das Mannschaftsgefüge bringen sollte. Denn damals war die Palatia gerade erst nach ihrem ersten Besuch in der Bezirksliga sang- und klanglos abgestiegen.

In der A-Klasse ging es praktisch von Null los, auch wegen des neuen Spielertrainers Niklas Kupper. „Ich erinnere mich noch an unsere damalige Vorbereitung, die wir an der Sportschule in Edenkoben gemacht hatten, mit erster und zweiter Mannschaft zusammen. Da wurde schon der Grundstock gelegt, die mannschaftliche Geschlossenheit gebildet, für die erfolgreiche Zeit bis jetzt.“ So ausgeprägt habe er das viel zitierte „Zusammenschweißen“ in seiner bisherigen Fußballerzeit noch nicht erlebt. „Wir sind eine Clique, hängen ständig mit mehreren Leuten zusammen, das hilft uns extrem, das hat uns auch über die Durchhänger gebracht, dass wir danach auch aus vier Spielen mal so einfach zehn Punkte holen konnten.“

KI-Song wird zum Ohrwurm

Als signifikantes Beispiel nennt Wick dazu das Palatia-Vereinslied, das Torwart Moritz Betz in der damaligen Sommerpause per Künstliche Intelligenz erstellen ließ. „An der Sportschule lief das in Endlosschleife, bis es jeder auswendig konnte.“ Eine Textpassage als Sinnbild für das, was der eloquente Fußballer mehrfach beschrieb: „Hey Palatia, du bist mein Verein. Jeden Spieltag kämpfen wir für dich, zusammen sind wir stark, wir lassen dich nicht im Stich.“

Die Geschichte ist bekannt, in der A-Klasse bestimmten die Contwiger das Geschehen in praktisch jedem Spiel. Als hochverdienter Meister ging es wieder in die Bezirksliga. „Die Erfolgskurve der Palatia zeigt, seit Luca Wick dort ist, stetig nach oben“, könnte eine Schlagzeile lauten. „Ich hätte nichts dagegen, wenn es weiterhin erfolgreich weitergeht, an mir alleine liegt es aber natürlich nicht“, winkt er zum zweiten Teil der Schlagzeile ab.

Lautstark und mit Einsatz ist er in jedem Spiel zu sehen. Er weiß, dass die Verantwortung und Entscheidung bei den Trainern liegt, „aber als Kapitän übernehme ich in der Kabine oder im Kreis auch mal die Ansprache.“ Beim letzten Heimspiel gegen den VfB Reichenbach (5:1) bewegte er sich immer wieder zwischen Mittelfeld und Abwehrkette. Ließ sich als Sechser gerne mal als zusätzliche Anspielstation für den Torwart zurückfallen. „Ich mag es, das Spiel aus der Mitte heraus zu leiten.“

Kapitän nimmt seine Rolle ernst

Wenn es sich ergibt, dringt Luca Wick in die Offensive vor. Wie in der 85. Minute an jenem Sonntag gegen den VfB. Nachdem er sich mit Körpereinsatz von seinem Gegenspieler getrennt hatte, flog seine Hereingabe allerdings an allen vorbei. Sofort ging sein Arm, während er den Kopf enttäuscht schüttelte, entschuldigend zu den einschussbereiten Mitspielern hoch. Er ärgerte sich sichtlich über sich selbst, dass er die Möglichkeit nicht besser gelöst hatte, obwohl der Heimsieg da schon längst feststand. „Erstens habe ich eine Vorbildfunktion und zweitens hätte ich mit einem besseren Abspiel ein besseres Ergebnis für uns herausholen können“, erklärt er seine Reaktion. Wick ist schließlich ehrgeizig. In der kommenden Saison soll bestenfalls noch mal alles gesteigert werden. „Wir wollen uns weiter verbessern und haben mit einer zweiten Mannschaft in der B-Klasse eine noch bessere Aussicht dazu und zusätzlich trägt uns das Umfeld.“