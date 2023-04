Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadtwerke rechnen damit, dass Gas noch teurer wird, und raten, Energie zu sparen und Geld beiseite zu legen. Wir haben Passanten gefragt: Wo sparen Sie Energie?

Christiane Bäcker wohnt erst seit knapp einem Jahr in Zweibrücken – vorher wohnte sie in einem Einfamilienhaus in der Eifel. In der Rosenstadt hat sie sich „ganz bewusst ein Ein-Zimmer-Apartment