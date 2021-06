Hanne Stauch, Vorsitzende der Zweibrücker Rosenfreunde, hat sich verliebt: „In eine wunderschöne zart rosa Rose.“ Der Verein hatte diese Rose bereits für den Preis der Rosenstadt Zweibrücken für eine ausgefallene schöne Rose auserkoren, aber vergangene Woche sorgte sie noch für eine Überraschung.

Laut Hanne Stauch, Vorsitzende des Vereins der Rosenfreunde, wurde die Rose „mit dem international bedeutenden Ehrenpreis ,Goldene Rose von Baden-Baden’“ ausgezeichnet. „Die Rose ist damit die beste Rose des Jahres im einzigen internationalen Rosenneuheitenwettbewerb in Deutschland“, erläutert die Vorsitzende. Die Floribundarose mit dem Namen „Royal Estelle Plant’n’Relax“ stammt von der Rosenzüchterin Rosa Eskelund vom Züchterhaus Roses Forever aus Fåborg auf der Insel Fünen in Dänemark. Sie ist nach der schwedischen Prinzessin Estelle, der Tochter von Kronprinzessin Victoria, benannt und soll in Schweden getauft werden.

Die Rose überzeugte die Jury laut Stauch „mit ihrer Fülle an großen, hell lachsrosafarbenen Blüten mit einem Apricot-Hauch und dem attraktiven Farbspiel der gelben Staubgefäße. Sie Rose weist eine gute Blattgesundheit und einen leichten Duft, vor allem aber viel Charme auf.“ Die Rose erhielt zudem eine Goldmedaille in der Kategorie der Floribundarosen.

Zum dem Rosenneuheitenwettbewerb waren 45 Rosenexperten und Rosenzüchter aus elf Ländern nach Baden-Baden gekommen, um 127 Rosenneuheiten von 29 Züchtern zu bewerten. Der Wettbewerb, veranstaltet vom Gartenamt Baden-Baden, war nach Paris der zweite internationale Rosenneuheitenwettbewerb in ganz Europa in dieser Saison.