Wie schon in diesem Jahr, dürfen die Sternsinger auch Anfang kommenden Jahres nicht wie sonst üblich an der Haustür singen und den Segen bringen. Die Corona-Lage lässt dies nicht zu. Aber es gibt eine andere Möglichkeit.

„Wir hätten uns gewünscht, dass wir an die Häuser kommen dürfen, doch die angespannte Corona-Situation lässt es nicht zu“, schickt Nina Bender voraus, Pastoralreferentin in der katholischen Pfarrei Heilige Elisabeth Zweibrücken. Das Bistum habe entschieden, „dass die Sternsinger auch 2022 nicht von Haus zu Haus ziehen dürfen“, so Bender.

Dennoch – oder auch gerade deswegen – sei es der katholischen Pfarrei Heilige Elisabeth wichtig, den Segen zu den Menschen in Zweibrücken zu bringen und für diese sowie für benachteiligte Kinder in Afrika zum Segen zu werden. Bender: „Deshalb erhalten Anfang Januar alle Menschen in Zweibrücken, die normalerweise von den Sternsingern besucht werden, ein Segenspaket.“ 500 Segenspakete mit Segensaufklebern, Segenskarten, Spendentütchen und einigem mehr werden von Boten in die Briefkästen eingeworfen.

Angesichts steigender Coronazahlen unverantwortlich

Schon vor der Entscheidung des Bistums habe man in Zweibrücken angesichts steigender Coronazahlen die Reißleine gezogen und sich gesagt, dass es unverantwortbar wäre, die Kinder von Haustür zu Haustür gehen und für weitere Strecken eng im Auto zusammensitzen zu lassen. Da man schon mit einer Absage gerechnet habe, sei man nicht unvorbereitet gewesen und habe schnell auf die Segenspakete-Aktion umsteigen können, sagt Bender.

Die Sternsinger, verkleidet als die Heiligen Drei Könige, segnen alljährlich Anfang Januar die Häuser und bitten um eine Spende für arme Kinder. Das Motto dieses Jahr: „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“ Die Sternsinger machen auf die Gesundheitsversorgung von Mädchen und Jungen in Afrika aufmerksam.

Man kann auch Spenden überweisen

„Wie immer werden die Zweibrücker Spenden je zur Hälfte an die diesjährigen Sternsinger-Projekte in Ägypten, Ghana und dem Südsudan und an das Waisenhaus in Aného in Togo aufgeteilt, zu dem über den verstorbenen Pfarrer Anton Klug und jetzt über Pfarrer Wolfgang Emanuel enge Kontakte bestehen“, so Bender. Die Pfarrei bittet, Spenden zugunsten der Sternsinger-Aktion 2022 zu überweisen oder im Pfarrbüro abzugeben, Spendenkonto: Pfarrei Heilige Elisabeth, Iban DE42 5425 0010 0098 0192 43.