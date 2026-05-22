Sollen die Vereine bei Volksfesten auch in Zukunft Gebühren für den Getränkeausschank zahlen? In Zweibrücken wird jetzt darüber diskutiert.

Mit einem Antrag im Stadtrat wollte Anne Oberle (FDP) am Mittwoch eine Lanze für die Zweibrücker Vereinslandschaft brechen. Sie lobte die Vereine als „Rückgrat unseres sozialen und kulturellen Lebens“, doch deren Kassen hätten derzeit schwer unter Inflation und steigenden Energiekosten zu leiden. Heute sei der Betrieb von Getränkeständen auf Volksfesten für Vereine oft die wichtigste Einnahmequelle; ihre Gewinnspanne werde aber „durch bürokratische Kosten geschmälert“. Daher versuchte die zweiköpfige FDP-Fraktion, einen Stadtratsbeschluss zum Erlass der Schankgebühren für gemeinnützige Zweibrücker Vereine zu erwirken – zunächst befristet auf ein Jahr. Der Stadtkasse, so Anne Oberles Schätzung, würde dadurch ein Gebührenaufkommen „im mittleren vierstelligen Bereich“ entgehen.

Auch Simon Nikolaus (SPD) fand, die „tolle Zweibrücker Vereinslandschaft“ habe jede Wertschätzung durch die Stadt verdient. In der Vergangenheit habe die Verwaltung bereits eine Entlastung von den Gema-Gebühren verfügt. Ein Erlass der Ausschankgebühr könne durchaus ein weiterer Schritt sein – „und künftig vielleicht auch noch eine Befreiung von den Gebühren für die Nutzung städtischer Hallen“. Von einem separaten Beschluss über die Ausschank-Frage riet Simon Nikolaus aber ab. Vielmehr möge man das Thema dem Kulturausschuss übergeben, der für die Vereine ein Gesamtpaket mit Fördervorschlägen und Gebührenerlässen schnüren und dann dem Rat zur finalen Entscheidung vorlegen soll.

Kulturausschuss soll darüber beraten

Wie Nikolaus rieten auch Pascal Dahler (CDU) und Norbert Pohlmann (Grüne) von Einzelaktionen ab und empfahlen, den Kulturausschuss mit einem Gesamtpaket für die Entlastung der Vereine zu betrauen. So sah es auch die Beigeordnete Christina Rauch, die „aus Sicht des Ordnungsamts die Zielrichtung des FDP-Antrags als positiv“ bewertete. Rauch bezifferte die Ausschankgebühr auf 45 Euro pro erteilter Genehmigung, was sich für die Stadtkasse im Jahr auf etwa 5000 Euro an Einnahmen summiere. „Zwei Drittel aller Anträge auf solche Ausschankgenehmigungen bekommen wir von den Vereinen.“

Anne Oberle warnte davor, das Entlastungsprojekt zu verzögern, indem es erst noch in den Kulturausschuss verwiesen wird. Letztlich entschied der Stadtrat dennoch einstimmig, diesen Weg zu beschreiten.