Für hoch verschuldete Kommunen wie Zweibrücken ist die Ankündigung des Landes, die Hälfte der kommunalen Schulden durch Kassenkredite zu übernehmen, eine wegweisende Entscheidung.

Obwohl für konkrete Einschätzungen noch viele Details fehlten, stellte Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Donnerstag fest: „So nah wie jetzt, waren wir noch nie an einer Lösung der Altschuldenproblematik.“ Zweibrücken kämpft seit Jahren an der Seite vieler Städte im „Bündnis für die Würde unserer Städte“, dass sich Bund und Land dem Problem der erdrückenden kommunalen Schuldenlast annehmen. Finanzministerin Doris Ahnen habe einen wichtigen Prozess angestoßen, so Wosnitza. Die Gesamtverschuldung der Stadt beträgt aktuell rund 245 Millionen Euro. Die Schulden durch Kassenkredite, von denen das Land die Hälfte übernehmen möchte, liegen in Zweibrücken bei 175 Millionen Euro. „Das wäre eine massive Entlastung für die Stadtkasse. Aber noch ist nicht die Zeit für Jubelsprünge. Wir reden von politischen Absichtserklärungen“, so Bürgermeister und Finanzdezernent Christian Gauf. Die Ampel-Regierung im Bund hatte in ihrem Koalitionsvertrag ebenfalls angekündigt, gemeinsam mit den Ländern die Kommunen von ihren Altschulden befreien zu wollen. „Wir hoffen nun sehr, dass der Bund die andere Hälfte der Altschulden übernehmen wird, so wie es der Bundeskanzler in seinem Modellentwurf bereits vorsah.“

Die 2021 eingerichtete Haushaltskonsolidierungskommission der Stadt ist ein weiterer Baustein, um die finanzielle Situation der Stadt zu verbessern. Neben strukturellen Einsparpotenzialen suche man auch neue Einnahmemöglichkeiten. Die Stadt will nachhaltig rund fünf Millionen Euro im Haushalt einsparen. „Mit Blick auf die aktuellen Zahlen sind wir auf einem hoffnungsvollen Weg. Zweibrücken hat in den letzten fünf Jahren praktisch keine neuen Schulden gemacht. Aktuell wird der Haushalt 2021 auch wegen der verbesserten Steuereinnahmen voraussichtlich nahe der schwarzen Null abschließen“, so Gauf. Das zeige, dass Zweibrücken finanziell zukunftsfähig werden kann. Die Kernursache für die strukturellen Haushaltsdefizite – vor allem die mangelnde Sozialkostenrefinanzierung – müsse jedoch unbedingt gelöst werden, damit sich der massive Schuldenaufbau nicht wiederhole.“