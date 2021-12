Man muss nur den Sternen folgen: Der Kindergarten Ernstweiler hat einen vorweihnachtlichen Themenweg gestaltet. Besonders geeignet ist der Weg laut Kita für Familien mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter.

Der Adventsweg beginnt am Kindergarten in der Yorktownstraße 1, und er endet an der Christuskirche in Ernstweiler. Über zwei Kilometer und elf Stationen wird die Geschichte von Jesu Geburt kindgerecht auf Bildkarten erzählt.

Damit man sich nicht verlaufen kann, hängt in der Kita ein Plan. Den kann man sich notfalls auch abfotografieren. Außerdem sind die Bildkarten, denen man folgt, gut sichtbar im Din-A3-Format gestaltet und mit einem Stern gekennzeichnet, auf dem die Stationszahl steht. Coronakonform ist der Weg auch, denn man kann ihn alleine oder mit der Familie laufen, ist also im Freien und vermeidet Kontakte. Das war der Kindertagesstätte sehr wichtig, und so kam man überhaupt auf die Idee mit dem Weg durch Ernstweiler.

Offen für alle

Auf den fortlaufenden Bildkarten wird die Geburt Jesu erzählt. Zu jedem Bild gibt es einen kurzen kindgerechten Text; die Karten sind an Häusern der Familien der Kindergartenkinder, etwa an einem Gartenzaun, befestigt und nicht zu übersehen. Besonders geeignet ist der Weg laut Kita für Familien mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter. Er ist jedoch für alle offen, betont die Tagesstätte, und man hoffe und wünsche sich, dass ganz viele ihm folgen.

Von der Ernstweilerer Kita Papperlapapp geht es über elf Stationen an der Grundschule vorbei bis zur Christuskirche. Dort, am Ende des Weges, ist als Höhepunkt eine Krippe aufgebaut, und es liegt ein Gästebuch aus, in das man sich eintragen kann. Der Weg, offen für alle seit Donnerstag bleibt laut Kita bis Sonntag, 19. Dezember, aufgebaut. Am Montag nach dem vierten Advent wird er wieder abgebaut.